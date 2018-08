Welsengrabenbrücke droht die Sperrung

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Noch haben die Arbeiten für die neue Brücke über den Welsengraben nicht begonnen, da entwickelt sich das Projekt zum Fass ohne Boden. Statt ursprünglich 160 000 Euro soll die Fahrradbrücke nun knapp 360 000 Euro kosten. Seit fünf Jahren bemüht sich die Kommune schon um den Neubau. Die alte Brücke taumelt derweil ihrer Vollsperrung entgegen.

Seit 2015 sind die Baukosten regelrecht explodiert. Die hohen Kosten veranlassten die Stadt, das Ingenieurbüro IGS Quenzel nach alternativen Bauweisen suchen zu lassen. Am meisten sparen ließe sich bei der Gründung der Brücke: Die Preise für eine Flachgründung, eine Gründung auf Stahlgusspfählen, eine Ortbetonpfahlgründung und eine Spundwandgründung ermittelten die Ingenieure anhand aktueller Baupreise von Vergleichsobjekten. Das Ergebnis: Eine Spundwandgründung wäre mit 295 000 Euro am preiswertesten. Die zuvor favorisierte Flachgründung mit 364 000 Euro die teuerste. Zuzüglich der Baunebenkosten würde die neue Brücke dann stolze 358 000 Euro kosten – vorausgesetzt, es findet sich jetzt eine Firma, die den Auftrag überhaupt annimmt. Genau das war schon bei der ersten Ausschreibung ein Problem. Das Ingenieurbüro musste bei den in Frage kommenden Firmen regelrecht betteln, damit diese ein Angebot abgeben. Nur zwei Baufirmen bemühten sich um den Auftrag. Zu den kalkulierten Kosten von 160 000 Euro wollte es niemand machen. Deshalb wurde die Ausschreibung aufgehoben.

Schon jetzt befindet sich die Brücke in einem miserablen Zustand und ist daher für Kraftzeuge schon seit langem gesperrt. Nur Fußgänger und Radfahrer dürfen sie passieren. Die letzte Brückenprüfung ergab einen Wert von 3,8 auf einer Skala von eins bis vier. Und im kommenden Jahr steht eine neue Prüfung an. Es droht die Sperrung des Bauwerks. Was Folgen für den Radtourismus haben könnte: Nach Auskunft des Landkreises Oberhavel nutzen jährlich zirka 40 000 Radfahrer den Fernradweg Berlin-Kopenhagen. Sollte es aufgrund des schlechten Zustandes der Brücke kurz- oder mittelfristig zu einer Sperrung des Bauwerks kommen, müssten diese 40 000 Radfahrer über die Kreisstraße 6513 umgeleitet werden, ein Umweg von mehreren Kilometern und landschaftlich nicht besonders attraktiv, abgesehen davon, dass es dort teilweise keinen Radweg gibt. Allmählich platzt auch den Stadtverordneten der Kragen: „2015 hätten wir eine Holzbrücke haben können, doch die wollten wir nicht. Wir sind es doch selbst schuld, dass wir jetzt nichts in der Hand haben“, beklagte sich Michael Schulze (CDU).

Der Abgeordnete Bernd Reinicke (Bürger für Zehdenick) forderte angesichts der geringen Bedeutung des Bauwerks für den Verkehr, das Vorhaben zurückzustellen. „Andere Dinge sind wichtiger“, sagte er. Doch davor warnte Jens Eggert vom Bauamt. Die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) habe dem Landkreis Oberhavel bereits Fördermittel in Höhe von 170 000 Euro für den Ersatzneubau genehmigt. Die ILB sei nicht bereit, den Förderanteil aufzustocken, die Förderung laufe zudem im Jahr 2022 aus.