Miteinander in der Mittelstraße

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) „Ich wohne seit 44 Jahren hier, aber das hat es noch nie gegeben.“ Inge Kahl aus der Mittelstraße war am Freitagabend sehr zufrieden über die Initiative ihrer Nachbarin Beatrix Nitze. Die hat in der kleinen Anwohnerstraße, die in Richtung Wiesen am Bretterschen Graben in einer Sackgasse endet, erstmals ein Anwohnerfest organisiert. Gemeinschaft und Miteinander in der Nachbarschaft stärken – das war das erklärte Ziel. Die Einladung ging an alle Bewohner, die im Sackgassen-Teil der Straße, also westlich der Catholystraße, zuhause sind. Drei Bierbänke und -tische wurden aneinander gereiht, Grill und Musikanlage aufgebaut, Salat und Sekt, Kuchen und Wasser aufgefahren.