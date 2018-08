Tomasz Ciszewicz kandidiert nicht mehr

Thomas Gutke

Slubice (MOZ) Tomasz Ciszewicz verzichtet auf eine erneute Kandidatur als Bürgermeister der Stadt Słubice. Das gab der 50-Jährige am Donnerstagabend offiziell bekannt. Die Kommunalwahlen in Polen finden am 21. Oktober statt.

„Nach acht Jahren Arbeit für unsere Verwaltung, habe ich entschieden, mich nicht noch einmal um das Bürgermeisteramt zu bewerben. Ich möchte mich beruflich in anderen Bereichen engagieren“, heißt es in einer auf der Internetseite der Stadt veröffentlichten Mitteilung. Er bedanke sich bei den vielen Bürgern, die ihn zum Weitermachen ermutigt hätten, verlasse die Stadtverwaltung jedoch in dem Gefühl, „dass ich meinem Nachfolger eine Gemeinde in starker finanzieller Verfassung hinterlasse; attraktiv zum Leben und offen für Europa“. Gerade durch die Partnerschaft mit dem Nachbarn von der anderen Seite der Oder, habe sich Słubice eine starke Position in Polen und darüber hinaus erarbeitet, so Ciszewicz. Słubice und Frankfurt seien zu einer Marke geworden.

„Obwohl man sicherlich noch mehr und besser hätte machen können, habe ich nach acht Jahren das Gefühl, meine Pflicht gut erfüllt zu haben. Es war mir eine Ehre, Bürgermeister von Słubice zu sein“, erklärt Tomasz Ciszewicz. Die Einwohner Słubices rief er dazu auf, zur Wahl zu gehen. „Wir entscheiden selbst, in welchem Polen wir leben wollen. Das sollte uns nicht gleichgültig sein.“

Tomasz Ciszewicz ist seit 2010 im Amt. Er folgte damals als Parteiloser auf Ryszard Bodziacki. Gemeinsam mit dem Frankfurter Oberbürgermeister a.D. Martin Wilke hat er viele grenzübergreifende Projekte auf den Weg gebracht: Seit 2012 verbindet die Buslinie 983 beide Städte. Im März 2015 ging die gemeinsame Fernwärmetrasse über die Oderbrücke in Betrieb. Die Dachmarke Frankfurt-Słubice wurde etabliert. In Institutionen und Gremien wie dem Europäischen Integrationsausschuss und dem deutsch-polnischen Kooperationszentrum entwickelte und verstetigte sich eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Aber auch die Bürger beider Städte sind enger zusammengerückt.

Bei einem Wahlforum der Frankfurter OB-Kandidaten im Februar in Słubice hatte Tomasz Ciszewicz angedeutet, dass er eine erneute Kandidatur auch vom Ausgang der Wahl in Frankfurt abhängig machen würde. Vor allem aber sah er den Spielraum für kommunale Entscheidungsmöglichkeiten in Polen zunehmend kleiner werden. Erst Mitte Juli hatte er sich am Rande des Frankfurt-Słubicer Stadtfestes verärgert darüber geäußert, dass sich die polnische Regierung zunehmend in die Kommunalpolitik einmische.

Oberbürgermeister René Wilke (Die Linke) bedauert die Entscheidung seines Amtskollegen. „Wir haben sehr gut zueinander gefunden. Wir verstehen uns menschlich gut, haben sehr vertrauensvoll miteinander zusammengearbeitet und werden das in den nächsten Wochen bis zur Wahl weiter tun“, erklärte er am Freitag. Auch sein Eindruck sei, dass der Druck aus Warschau auf die Gemeinde Słubice zugenommen habe. „Aber Tomasz Ciszewicz war immer jemand, der sich da sehr gegen gestemmt hat. Das hat ihm nicht nur Freunde gebracht“, meint René Wilke. Die gemeinsamen Gespräche seien nie von einer Haltung geprägt gewesen, sich gegenüber dem anderen einen Vorteil zu verschaffen. Ciszewicz habe die Weiterentwicklung der Doppelstadt immer mitgedacht. „Genau diesen Geist hatten wir miteinander. Und das ist auch mein Wunsch für die Zukunft, egal mit wem es weitergeht.“

Nach Angaben des Kooperationszentrums gibt es bisher drei Kandidaten für die Wahl am 21. Oktober. Dazu gehören Mariusz Olejniczak, parteilos und Vorsitzender der Słubicer Stadtverordnetenversammlung, Tomasz Pisarek (PO/liberal konservative Bürgerplattform) sowie Mariusz Dubacki (Nowoczesna/Liberale mit Unterstützung der sozialdemokratischen SLD). Die nationalkonservative PiS (Recht und Gerechtigkeit) hat sich ebenso wie die Polnische Volks- bzw. Bauernpartei PSL noch nicht zur Kandidatenfrage erklärt.