Klein Hollywood am Grützpott

Spektakuläre Kulisse: Rund um den mächtigen Burgfried „Grützpott“ in Stolpe gibt es Kino, Workshops und Rahmenprogramm. © Foto: Daniela Windolff

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Das Nationalparkdorf Stolpe wird vom 30. August bis zum 2. September Kulisse eines internationalen Filmfestivals. Junge, unabhängige Filmemacher präsentieren drei Nächte vor einzigartiger Naturkulisse außergewöhnliche, zeitgenössische Filme für jedermann.

Regisseure, Schauspieler, Drehbuchautoren, Produzenten aus aller Welt treffen sich zum internationalen Filmfestival, um der Öffentlichkeit neue Produktionen vorzustellen. Doch es ist nicht Hollywood, Cannes oder Berlin. Treffpunkt der Filmszene ist ein kleines uckermärkisches Dorf.

Der Angermünder Ortsteil Stolpe ist vor einzigartiger Naturkulisse am Burgberg des Grützpotts vier Tage lang Gastgeber eines Filmfestes mit Filmemachern aus Deutschland, Großbritannien, Argentinien, China, Frankreich, USA, Polen, Niederlande, Italien, Ukraine, Israel, Mexiko und Belgien. Das „Independent Filmfestival Wounderous Stories“ (Unabhängiges Filmfestival Wundersame Geschichten) ist ein Herzensprojekt des britischen Filmemachers Marcel Grant.

In Angermünde ist der Name des gebürtigen Londoners nicht mehr ganz unbekannt. Grant bemüht sich seit einigen Jahren, hier ein innovatives, modernes und umweltfreundliches Film- und Fernsehstudio zu bauen, das abseits der riesigen, etablierten Filmindustrie Platz und Raum für neue kreative Ideen hat und Filmemachern, Schauspielern sowie Autoren Inspiration, Begegnung und Austausch bietet. Ein Pionierland für zeitgenössische andere Filmkunst, für die Avantgarde des Films.

Marcel Grant kam vor sechs Jahren für Filmarbeiten nach Berlin, verliebte sich in die Stadt und vor allem das Umland. Er kaufte ein großes Grundstück in Stolpe und war fasziniert von der weiten Landschaft des unteren Odertals. Inzwischen sind die zeitraubenden Planungen für den Filmpark Stolpe so weit gediehen, dass Marcel Grant hofft, im Frühjahr 2019 mit dem Bau der Studios beginnen und sie im Sommer 2020 eröffnen zu können. Unterstützt wird das Projekt von der Landesinvestitionsbank Brandenburg, dem Investor Center Uckermark und der Stadt Angermünde.

„Die Filmindustrie verändert sich rapide. Durch moderne Technik können auch mit kleineren Budgets hochwertige Filme produziert werden. Doch in der Regel fehlen unabhängigen Filmemachern die Mittel, dafür die großen Studios zu nutzen. Das neue Studio Brandenburg-Uckermark in Stolpe soll solche Produktionen mit modernster Technik ermöglichen“, erklärt Grant, der besonderen Wert auf nachhaltige Produktion in Verbindung von Kunst und Natur legt. Stolpe, nur eine knappe Autostunde von Berlin entfernt, biete ideale Bedingungen.

Mit dem Filmfestival will Marcel Grant nun den ersten Schritt machen und die Tür zur Uckermark für Filmemacher und Publikum öffnen, um das Potenzial dieser besonderen Landschaft für besondere Filmkunst erlebbar zu machen. Gezeigt werden im und um den Grützpott auf mehreren Leinwänden Spiel-, Dokumentar-, Kurz- und Animationsfilme.

„Hier in der unverbrauchten Landschaft der Uckermark können die Filme eine ganz andere Wirkung entfalten, als in von Kultur übersättigten Großstädten“, ist auch Conny Hammelmann vom Festivalteam überzeugt. Ausgewählt wurden Filme, die sonst nicht im Kino laufen, jedoch überraschend hochwertig, anders und es wert sind, ein Publikum zu finden.

Neben den Kinovorführungen auf dem Burgberg bietet das Festival den ganzen Tag über auch Workshops mit Filmexperten, zum Beispiel zum Drehbuchschreiben und zu Kameratechnik, Zeichenkurse, Yoga, Blumenbinden, geführte Wanderungen in den Nationalpark, einen Morgenlauf mit Angermündes Bürgermeister Frederik Bewer und natürlich Gelegenheit für Gespräche mit Filmemachern. Für die Versorgung sorgen regionale Anbieter. Auf dem Burg-­berg darf auch gezeltet werden.

Karten zum Preis von 20 Euro für ein Tagesticket und 55 Euro für das gesamte Wochenende gibt es im Angermünder Naturkostladen Wildblume, an einem Stand beim Open-Air-Konzert am Wolletzsee und online (www.wounderousstories.com).