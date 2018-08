Richtung beim MTV ist klar

Edgar Nemschok

Altlandsberg (MOZ) Beim MTV Altlandsberg wurde mit einer kleinen Feierstunde die neue Saison eröffnet. Zunächst ging es um die Präsentation der Handball-Männer, die in der Oberliga Ostsee-Spree spielen. Die Präsentation der Frauen-Mannschaft aus der 3. Liga folgt.

Der MTV Altlandsberg hat sich für diesen Abend wirklich etwas einfallen lassen. Die meisten Spieler waren da und sie verwöhnten die gekommenen Sponsoren, Förderer und Freunde des Vereins mit gutem Essen und kühlen Getränken. In angenehmer Art stellten sich die Spieler vor, die Spieler, die in der nächsten Saison den Verein ganz noch oben bringen wollen. Und das war dann auch die Aussage des Abends schlechthin: „Wir wollen den dritten Platz der Vorsaison verbessern und in dieser Serie nicht nur Zweiter werden.“ Jeder, der ein wenig rechnen kann, weiß, was das bedeutet.

Und dieser Optimismus und dieses Selbstvertrauen tun wirklich gut. Es geht den Männern um ihren wieder gewählten Kapitän Dominic Witkowski nicht darum, die Klasse zu halten oder Fünfter zu werden – sie wollen die Meisterschaft nach Altlandsberg holen. Und auch für den Landespokal gibt es klare Ziele. „Wir wollen mindestens ins Final-Four nach Potsdam“, sagt Vereinschef André Witkowski. Das ist nicht nur mutig, das macht auch Sinn, denn die Mannschaft hat sich in der Sommerpause verstärkt. Zum Beispiel mit Philipp Höhna, der vom Ludwigsfelder HC zum MTV wechselte. Der 28-Jährige wird im Rückraum spielen. „Eigentlich war es schon lange geplant, nach Altlandsberg zu wechseln. Ich bin gut mit Dominic Witkowski befreundet. Wir haben zusammen in Wildau Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Jetzt wohne ich im Prenzlauer Berg und habe mich endgültig entschieden.“

Auch Phillip Gohl kommt aus Ludwigsfelde und wird am Kreis spielen. André Witkowski konnte es sich dann nicht verkneifen, mit einem Lächeln zu erklären: „Gegen Ludwigsfelde haben wir bisher immer verloren. Jetzt haben wir zwei ihrer Besten, also ...“ Zu den erfahrenen Spielern in einer recht jungen Mannschaft gehört Kai Hermann. Ihn kennt man im regionalen Handball und auf seine Erfahrung setzt man beim MTV. „Ja, sicher, mit 36 bin ich natürlich schon eine Ausnahme im Team“, erklärt der Petershagener, der bei der Bundespolizei arbeitet. Er wird auf Linksaußen spielen. „Wir haben einen breiten Kader und es wird für mich wahrscheinlich schwer, einen Stammplatz zu erkämpfen. Aber das ist gut so, denn eine gesunde Konkurrenz bringt die Mannschaft in ihrer Gesamtheit nach vorn.“

Sehr interessant für die Gäste, es waren auch ehemalige Handballer aus dem Verein mit im Saal, war der Vortrag von Benedikt Heinekamp, der Tilo Leibrich als Co-Trainer ergänzen wird. „Wir werden vier Säulen in unserer Arbeit umsetzen.“ Heinekamp sprach davon, dass das Videostudium und die Auswertung von Spielen über diese Methode, intensiver werden. Weiter soll das Scouting besser betrieben werden, um weitere Spieler zu suchen, die zur Mannschaft passen könnten. Ein weiterer Punkt wird die verbesserte Betreuung durch die medizinische Abteilung sein. Abschließend sprach Heinekamp davon, die Gesundheit der Spieler zu schützen. „Es wird neue Programme geben, um die Fitness zu verbessern. Zum Beispiel durch verbessertes Krafttraining.“

Neu beim MTV ist nun auch die Funktion des Teammanagers. Daniel Braun wird sich um organisatorische Dinge gemeinsam mit Karsten Sattler kümmern. Und ein Urgestein des Altlandsberger Handballs hat ebenfalls zugesagt, die Mannschaft zu unterstützen. Wolfgang Zielke, so etwas wie die gute Seele im Verein, wird mit seinen 80 Jahren helfen, wo er kann.

Was sagt nun aber der Trainer Tilo Leibrich: „Es wird eine aufregende Saison, die eigentlich schon längst begonnen hat. Die Ziele, auch wenn die Latte nun sehr hoch hängt, sind gesteckt. Jetzt müssen wir alle liefern, um Fans, Sponsoren und Freunde des Altlandsberger Handballs nicht zu enttäuschen.“ Leibrich sprach von einer sehr gut verlaufenen Vorbereitung und meinte damit nicht nur den Gewinn des Stadtwerke-Pokals in Ludwigsfelde. „Wir haben ein sehr intensives gemeinsames Wochenende in Quappendorf erlebt.“ Leibrich berichtet von zahlreichen gemeinsamen Aktionen wie Bogenschießen oder Kanutouren. „Eigentlich ist meine Vorschau auf die Saison in der Liga recht einfach. Wir haben 26 Endspiele vor uns, die wir alle gewinnen wollen.“ Los geht es am 1. September mit dem Spiel beim HSV Insel Usedom. Fragt man die Altlandsberger nach dem härtesten Konkurrenten in der Liga, kommt immer wieder die Antwort: Stralsunder HV.