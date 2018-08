100 Mann aus Oder-Spree löschen in Treuenbrietzen

MOZ

Fürstenwalde/Erkner Es ist kurz nach 3 Uhr, als ehrenamtliche Feuerwehrleute aus Fürstenwalde das Tanklöschfahrzeug TLF 4000 St besteigen, um zum Waldbrand in die Nähe von Treuenbrietzen zu fahren. Der Wagen ist Bestandteil der Brandschutzeinheit des Landkreises Oder-Spree. Die Fürstenwalder sind nicht die einzigen, die sich in der Nacht auf den Weg zum Großbrand machen.

Etwa 100 Feuerwehrleute aus dem Kreis Oder-Spree sind an der Waldbrand-Löschaktion in Treuenbrietzen beteiligt. Wie Kreisbrandmeister Klaus-Peter Schulz mitteilt, erfolgte die Alarmierung der Brandschutzeinheit überall um 3 Uhr. Zuvor waren die Führungskräfte der Wehren telefonisch über den Sachstand informiert worden. Aus dem gesamten Kreisgebiet brachen Löschfahrzeuge auf, um sich am Sammelpunkt im Logistikzentrum Freienbrink zu treffen. In einer langen Kolonne reihten sich die Wagen im Morgengrauen auf.

Vier Züge wurden zusammengestellt. Insgesamt sind mehr als 20 Fahrzeuge eingebunden. Um 6.40 Uhr brachen die Helfer von Freienbrink nach Treuenbrietzen auf. Vor Ort lösten sie zwei Brandschutzeinheiten ab. 7 Uhr begann die 12-stündige Schicht.

Die Rauchentwicklung des Waldbrandes reichte Donnerstagabend bis östlich von Berlin und sorgte für Verunsicherung. In Erkner, Schöneiche und Gosen-Neu Zittau war sie besonders stark. Im Amt Spreenhagen rückten die Feuerwehr ab 20 Uhr mehrfach aus, weil Anrufer bei der Leitstelle angebliche Brände meldeten, die alle auf die Rauchentwicklung aus Treuenbrietzen zurückzuführen waren. Die Feuerwehr Erkner setzte schließlich eine Information auf ihre Facebookseite, darin heißt es, dass Fenster geschlossen gehalten werden sollten.

Die Brandschutzeinheiten des Kreises kommen bei Großschadenslagen in benachbarten Kreisen oder Bundesländern zum Einsatz. (jök/je/mw)