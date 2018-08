Fünf Millionen Euro mehr Steuern

Michael Dietrich

Schwedt (M;OZ) Die Stadt ereilt unverhoffter Geldsegen. Für das vergangene Jahr waren knapp zehn Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen im Haushalt geplant, etwa so viel wie in den Jahren davor. Tatsächlich belief sich 2017 die eingestrichene Gewerbesteuer aber auf satte 15,1 Millionen Euro.

Im Haushaltsplan der Stadt, in dem alle Einnahmen und Ausgaben der Kommune aufgelistet sind, stehen für 2017 genau 9,9 Millionen Euro als geplante Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Tatsächlich aber, informierte die Stadt, belaufen sich die Einnahmen aus dieser Steuer auf 15,1 Millionen Euro, das ist ein Anstieg auf 152 Prozent.

Das ist ein Paukenschlag. Die Stadt hatte 2017 mit einem Haushaltsdefizit von vier Millionen Euro gerechnet. Das heißt, dass sie vielmehr ausgebe als einnehme und zum Ausgleich ihre Rücklagen aufbrauchen muss. Tatsächlich aber macht sie nun Plus und der Sparstrumpf der Stadt wird nicht leerer, wie seit Jahren behauptet, sondern erneut dicker. 15,5 Millionen Euro lagen zu Beginn des Jahres 2017 in der Rücklage der Stadt.

Normalerweise werden die Zahlen der Steuereinnahmen erst publik, wenn die Stadt die geprüfte Jahresrechnung, also das Ist des Haushaltsjahres, abrechnet. Doch eine Beschlussvorlage über eine außerplanmäßige Mehrbelastung für den Haushalt machte schon jetzt auf die Sache aufmerksam. Die Stadtverordneten sollen im September nämlich beschließen, dass eine Rückstellung von 2,4 Millionen Euro gebildet wird für den Fall, dass sich die Kreisumlage in dieser Größenordnung verändert. Dass der Kreis Uckermark die Kreisumlage erhöhen will, war bisher nicht bekannt. Das ist nicht der Grund der Rückstellung. Vielmehr liegt der in der Berechnung der Umlage, die Kommunen und Ämter an die Verwaltung in Prenzlau zu zahlen haben. Dort fließt nämlich auch die Steuerkraft der Gemeinden mit ein. Wer hohe Steuereinnahmen hat, muss auch mehr an den Kreis zahlen. In der Begründung für die Rückstellung listet die Stadt deshalb auf, warum sie eine höhere Steuerkraft habe als bisher angenommen. Sie hat Mehreinnahmen in der Gewerbesteuer, beim kommunalen Anteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer.

Insgesamt würde sich danach die Steuerkraft von Schwedt um 5,2 auf 30 Millionen Euro erhöhen. Schwedt müsste also kräftig Kreisumlage nachzahlen und auch künftig deutlich mehr als bisher veranschlagt berappen, wenn es beim aktuellen Umlagesatz von 45,9 Prozent bliebe.

Trotz einer um 2,4 Millionen Euro höheren Kreisumlage – die steigt damit für 2017 auf insgesamt 13,7 Millionen Euro – rechnet die Stadt dank der höheren Steuereinnahmen nun wieder mit einem positiven Ergebnis im Haushalt.

Warum die Gewerbesteuern um die Hälfte angestiegen sind, kann auch Riccardo Tonk, der neue Kämmerer der Stadt, noch nicht ganz erklären. „Klar, man hört ja überall, dass die Wirtschaft brummt und die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen nur so sprudeln. Aber dass der Anstieg so hoch ausfällt, das können wir uns im Augenblick selbst noch nicht erklären“, sagt Riccardo Tonk.

So richtig lieb ist es der Stadtverwaltung natürlich nicht, dass die Sache jetzt an die Öffentlichkeit gerät. Meldungen über zusätzliche Millionen und dicke Finanzpolster führen sofort zu Begehrlichkeiten, so die Sorge, wofür der Geldsegen ausgegeben werden könnte. Beispiele wären ein neues Freibad für 1,5 Millionen Euro oder die beitragsfreie Kita für 1,6 Millionen Euro im Jahr. Bisher hieß es immer wieder, die Stadt könne sich das nicht leisten.