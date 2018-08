Neue Kita entsteht 2019

Judith Melzer-Voigt

Radensleben (MOZ) Die evangelische Kirchengemeinde wird im kommenden Jahr eine neue Kindertagesstätte in Radensleben bauen. Eine Baugenehmigung liegt laut Gregor Hamsch, Geschäftsführer der Gemeinde Protzen-Wustrau-Radensleben, bereits vor. Allerdings habe das Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung noch ein paar kleinere Nachbesserungen im Konzept gefordert. Das Besondere an der geplanten Kita ist, dass diese nach neuesten Umweltschutz- und Energiespar-Standards gebaut wird, so Hamsch. Einen symbolischen ersten Spatenstich für das Projekt wird es bereits am 23. September geben.