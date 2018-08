Zum ersten Mal in der Stahlstadt

Patrizia Czajor

Eisenhüttenstadt (MOZ) Schon immer hat Koffi Moussa die deutsche Sprache fasziniert. Die Sprache von Goethe, Schiller und Marx, sagt er ehrfurchtsvoll. Dass er schließlich Deutschlehrer geworden ist, ist also keine große Überraschung. Über die sozialen Netzwerke hat der 41-Jährige, der an einem Gymnasium in Agboville im Südosten der Elfenbeinküste unterrichtet, vor vier Jahren Mandy und Daniel Langer aus Eisenhüttenstadt kennengelernt. „Über die ganzen Jahren haben wir immer Kontakt gehalten“, erzählt die Eisenhüttenstädterin. Über Skype habe der Lehrer ihr sogar einmal seine Schüler vorgestellt.

Die Situation in den Schulen dort sei ganz anders, als wir sie kennen, wurde Mandy Langer jedoch schnell klar. Über 50 Schüler besuchten dort eine Klasse, auch finanziell seien die Schulen nicht gut ausgestattet, erläutert Koffi Moussa, der seine Freunde aus Eisenhüttenstadt vor einigen Wochen zum ersten mal persönlich getroffen hat. Einen ganzen Monat bleibt er in Deutschland und Mandy und Daniel Langer nutzen den Besuch auch dazu, um Materialien für seine Klasse zu sammeln.

Einige bereitwillige Spender, unter anderem die Märkische Oderzeitung, haben sie schon von sich überzeugen können. Und vielleicht reist der Mann von der Elfenbeinküste in einigen Wochen in seine Heimat zurück und kann seine Schüler mit einem ganzen Stapel neuer Blöcke und Kugelschreiber überraschen. „Das wäre schön“, sagt Koffi Moussa. Aber vorher möchten auch Mandy und Daniel Langer die Zeit mit ihrem Freund nutzen. „Wir wollen ihm möglichst viel von unserer Stadt zeigen.“ (pac)

Wenn auch Sie spenden möchten, wenden Sie sich an Machel77@web.de