Stadt sperrt Spree-Terrasse

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Musik und Lärm bis in die Nacht, Notdurft an den Büschen der Anwohner – seit die Spreeplattform 2006 gebaut wurde, beschweren sich Anlieger. Auch in diesem Jahr häuften sich die Klagen im Rathaus. Jetzt hat die Stadt die Holzkonstruktion gesperrt, weil sie marode ist.

Die Sprechstunde von Bürgermeister Matthias Rudolph hat Gisela Rösner mehrmals besucht. Das erste Mal, das hat die Fürstenwalderin sich aufgeschrieben, sprach sie am 22. Mai vor: „Wir können kein Fenster öffnen, finden samstags und sonntags keine Ruhe und leiden unter Schlafmangel“, nennt sie Punkte, die sie dem Bürgermeister schilderte.

Der Grund: Gisela Rösner wohnt wenige Meter von einer öffentlichen Holz-Terrasse entfernt. Die 45 Quadratmeter große Plattform wurde 2006 an der Spree errichtet. Die Idee zur Gestaltung des Ufers mit Bänken und Gärten geht auf die Bewerbung für die Landesgartenschau 2004 zurück. Als diese scheiterte, diente das Konzept als Anschub für städtebauliche Entwicklung.

Die Terrasse sorgt von Anfang an für Ärger. Bereits 2007 nahmen sich Anwohner Rechtsbeistand, um gegen Lärm und Pöbeleien vorzugehen. Die Plattform wurde vorübergehend gesperrt.

„Bei meinem Gespräch mit Herrn Rudolph habe ich gefordert, dass die Terrasse wieder gesperrt oder rückgebaut wird“, sagt Gisela Rösner. Dort werde nicht nur gelärmt, gegrillt und getanzt bis 3 Uhr morgens, sondern es kämen auch „Gäste“ an die Häuser, um zu pullern.

Da seitens der Stadt nichts passiert sei, besuchte Gisela Rösner die Sprechstunde am 26. Juni erneut. „Herr Rudolph hat mich vertröstet“, erinnert sie sich. Daraufhin sei sie ins Ordnungsamt gegangen, hätten Nachbarn nachts bei Lärm die Polizei gerufen und mehrere Betroffene am 21. August bei Rudolph vorgesprochen. Verstärkte Streifgänge des Ordnungsamtes binnen der nächsten zwei Wochen wurden versprochen – und erfolgten.

Diese Test-Phase läuft noch. Umso mehr wundern sich Anwohner, dass seit Donnerstag ein Bauzaun die Plattform absperrt. „Mit den Beschwerden hat das nichts zu tun“, sagt Stadtsprecherin Anne-Gret Trilling. „Mitarbeiter des Kommunalservice haben festgestellt, dass Holzbelag und Unterkonstruktion marode sind, Schrauben aus dem Boden gucken und das Geländer nicht mehr standsicher ist.“ Am Freitag stellten Michael Fender und Patrick Linke vom Betriebshof die Absperrung fertig.

„Wir beobachten den Zustand seit Jahren, haben schon den Belag geflickt und das Geländer befestigt“, sagt Susanne Kleinschmidt vom Grünflächenamt. Aber nun sei ein Zustand erreicht, an dem das Bauwerk nicht mehr offenzuhalten sei. „Nachts saßen manchmal mehrere Jugendliche auf dem Geländer. Das ist uns zu heiß“, betont sie. Demnächst sollen Schilder am Zaun die Situation erklären. 2018 könne die Terrasse aus finanziellen Gründen nicht saniert werden. „Für 2019 habe ich Haushaltsmittel angemeldet“, sagt Susanne Kleinschmidt.