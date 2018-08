MOZ

Neuzelle (MOZ) In der Nacht zum Donnerstag stahlen Unbekannte einen Audi Q3 von einem Parkplatz in der Kummroer Straße. Dessen Wert wird auf rund 20.000 Euro geschätzt, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Die Beamten suchen derzeit nach den Tätern. Um Hinweise von Zeugen wird gebeten. Laut Polizeiangaben haben es Diebe in der Region vermehrt auf die Modelle Audi und Volkswagen abgesehen.