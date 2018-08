Bundespräsident zeigt Bürgernähe

Annemarie Haberland

Templin (MOZ) Auf seinem Besuch unter dem Motto „Land in Sicht – Zukunft ländlicher Räume“ hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute die Uckermark besucht.

Gemeinsam mit seiner Frau Elke Büdenbender wurde er auch in der Kurstadt Templin mit Spannung erwartet. Bürgermeister Detlef Tabbert begrüßte ihn am Nachmittag vor dem historischen Rathaus. Auf dem Marktplatz machte der Bundespräsident, der auch von der uckermärkischen Landrätin Karina Dörk begleitet wurde, eine kleine Runde, bei der er an Marktstand ins Gespräch mit Bürgern und Händlern kam. Er wollte sich darüber informieren, wie zufrieden die Bevölkerung im ländlichen Raum ist.

Während seines Besuchs wollte er sich darüber informieren, wie im ländlichen Raum durch Angebote der Daseinsvorsorge der strukturelle gesellschaftliche Wandel organisiert wird. Bevor er nach Templin kam, waren seine Stationen in der Uckermark eine Kita und die Freiwillige Feuerwehr in Tantow, der Kombibus und die Stadtwerke in Prenzlau.

Nach der Ankunft auf dem Marktplatz von Templin ging die Delegation zu Fuß durch die Innenstadt zum Sana Krankenhaus und anschließend weiter zum Multikulturellen Centrum (MKC). Dort waren Gespräche mit der Klinikleitung und der Geschäftsführung des Kulturzentrums anberaumt, bei denen sich Frank-Walter Steinmeier ein Bild über die Angebote im Gesundheits- und im Kulturbereich in der Kleinstadt machte.

Nach der Begrüßung des Bundespräsidenten im Krankenhaus durch Dr. Jens Schick, Vorstand der Sana Kliniken, und Dr. Hans-Joachim Helming, Geschäftsführer von IGiB StimMT, mit denen er anschließend über das mit Bundesmitteln geförderte Projekt sprach, folgte eine Besichtigung in der Klinik. Beim letzten Termin des Tages im MKC wurden Frank-Walter Steinmeier und seine Frau von Geschäftsführerin Kathrin Frese begrüßt und durch das neu renovierte Kulturzentrum geführt.