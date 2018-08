„Ich hätte mir frühzeitige Informationen gewünscht.“

Silvia Passow

Schönwalde-Glien Sicher, Straßen und Straßenbauwerke müssen instandgehalten werden, für die allgemeine Verkehrssicherheit ist das unerlässlich. Diesen Umstand, stellt keiner in Frage. Es sind täglich zwei Kunden, die derzeit den Weg zur Gärtnerei Gerbeth in Schönwalde-Dorf finden. Von zwei Kunden kann Denise Lagraff, Mutter dreier Kinder, nicht leben, erst recht nicht die Ware für das kommende Jahr bestellen oder finanzieren. „Ich habe seit Beginn der Umleitung auf der L20 80 Prozent Geschäftseinbuße. Das kann ich nicht länger durchstehen, im Oktober höre ich hier auf.“ Denise Lagraffs Entschluss steht fest, der Angestellten hat sie bereits gekündigt, sie selbst sucht bereits nach einem neuen Job.

Das Aus kam mit

der Straßensperrung

1989 eröffneten ihre Eltern die Gärtnerei in Schönwalde. Vor sechs Jahren übernahm Lagraff den Betrieb. „Ich habe mein ganzes Leben auf die Weiterführung des Betriebes hingearbeitet.“ Lagraff hatte viele Kunden aus dem benachbarten Landkreis Oberhavel. „Die kommen jetzt aber nicht mehr. Die Umleitung ist denen einfach zu lang. Das kann ich sogar verstehen.“ Die sogenannten Laufkunden entfallen auch. Aus Richtung Schönwalde- Siedlung kommend weißt ein Schild auf die Sperrung hin mit dem Zusatz, „Frei bis Riezlaakegraben.“

Wo bitte ist der Riezlaakegraben? Da muss dann selbst schon mal der ortskundige Havelländer den mobilen, geografischen Suchdienst zu Rate ziehen, um herauszubekommen, wo genau dieser Graben eigentlich ist. Oder man lässt es halt, folgt der Umleitung oder dreht um. Für alle, die nun mehr wissen wollen: Der Riezlaakegraben befindet sich bei Bötzow-Ausbau, der Ansiedlung vor der Eisenbahnbrücke auf dem Weg zu den Nachbarn in Oberhavel. Ergänzend darf hinzugefügt werden, dass auch der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg hier von Bötzow-Ausbau und nicht von besagtem Graben spricht.

Ganz klein an der Brücke am Ortsausgang Schönwalde findet sich ein weiteres Zusatzschild, hier wird es schon etwas genauer. Die Krux, vom Auto aus ist das Schild nicht zu erkennen. Und wer fährt schon mit dem Fahrrad in die Gärtnerei, wenn ein neuer Birnbaum fällig wird? Gibt es, sicher, ist aber nicht die Regel.

Geschäftseinbußen auch auf

dem Landgut Schönwalde

Für die Gastronomie, besonders wenn ein Biergarten dazugehört, sind die Sommermonate entscheidend. Und der Ausflugsverkehr. Ingeborg Schwenger vom Landgut Schönwalde hatte sich im Mai noch gefreut. Das Landgut lief gut, nun, wenige Wochen später, klingt das ganz anders. Über 40 bis 50 Prozent Einbruch bei den Einnahmen. Auch ihr fehlt der zufällige Kunde. Wer nicht weiß, dass die Zufahrt zum Dorf überhaupt frei ist, der kommt auch nicht. Schwenger sagt, sie habe diverse Behörden angeschrieben, selbiges erzählt auch Lagraff. Die jeweilige Bitte, ein Schild möge den Autofahrer auf die freie Zufahrt zum Dorf hinweisen.

Als kein Schild kam, wurden beiden Frauen, unabhängig voneinander, selber tätig und hängten Schilder auf. Schwenger sagt, das hing nicht mal eine Woche, Lagraff spricht von einem Tag, dann wurde sie „unsanft angemahnt, das Schild zu entfernen.“ Wie sich die Situation in der benachbarten Pizzeria darstellt, ist vom Betreiber noch nicht einzuschätzen. Dort ist man gerade erst aus einem mehrwöchigen Urlaub zurück.

Frühzeitige Informationen hätte man sich gewünscht.

Für Ingeborg Schwenger ist die Langatmigkeit der Behörden hier nicht nachvollziehbar. Denise Lagraff hätte sich bereits im Vorfeld mehr Informationen gewünscht. Was passiert wann und an wen muss man sich wenden? Die Unternehmerin hat bereits einige Behörden und Instanzen durch und nach Unterstützung gesucht. „Tatsächlich habe ich aber mehr aus der Zeitung, als vom Amt erfahren“, sagt sie. Was sie jetzt weiß: „Für Ausgleichszahlungen reicht meine Situation nicht. Mit der Begründung, die Gärtnerei ist immer noch erreichbar.“ Ist sie auch, nur schreibt der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg selbst: „Es wird eine großräumige Umleitung über die L16 Schönwalde-L161-L17 Oberkrämer und umgekehrt ausgewiesen.“ Die Gärtnerei ist faktisch nicht vom Rest der Welt abgeschnitten. Tatsächlich fühlt es sich für Lagraff aber so an. Sie fragt sich, ob man hier nicht eine einseitige Fahrbahnsperrung mit Baustellenampel hätte einrichten können? Das hätte zwar zu Verzögerungen im Straßenverkehr geführt, dennoch wäre ihr, so mutmaßt sie, die Kundschaft nicht in diesem Umfang weggeblieben.

Nachgefragt

Auf Nachfrage schreibt Cornelia Mitschka vom Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg: „Es gab einzelne Anfragen bezüglich der Aufstellung von Zusatzschildern, diese wurden vom zuständigen Straßenverwalter im LS (Landesbetrieb Straßenwesen) bearbeitet. Da die Vollsperrung bereits seit Mitte Mai aktiv ist, deute ich Ihre jetzige Anfrage dahingehend, dass die Probleme bezüglich einer unzureichenden Ausschilderung eher überschaubar sind.“ Möglicherweise ist die Zahl der Antragsteller tatsächlich überschaubar - so viel Gewerbe ist in Schönwalde-Dorf nicht ansässig. Die daraus entstehenden Probleme sind es nicht, zumindest nicht für Denise Lagraff und Ingeborg Schwenger.