Sonnenlicht dringt ins A-Werk

Marco Marschall

Eberswalde Die Halle 48 des Rofinparks wird derzeit entkernt. Im Laufe des nächsten Jahres soll dort, im ehemaligen A-Werk, geklettert werden. Nun haben die künftigen Betreiber erste Einblicke ins Innere der geplanten Boulderhalle gegeben.

Noch dauert es einige Monate bis die ersten Kletterwände einziehen und noch länger bis die ersten Besucher daran emporsteigen. Muskeln aber werden schon jetzt angestrengt. Das Gebäude wird entkernt und schon jetzt ist eine grundlegende Veränderung sichtbar: es gibt mehr Licht. „Wir haben die Lichtbänder rausgerissen. Dort kommen dann neue Scheiben rein“, sagt Sven Unger (47). Als das A-Werk noch Diskothek war, sollte kein natürliches Licht auf die Tanzfläche dringen. Alles wurde abgedunkelt. Nun wird es wieder hell und freundlich im Gebäude.

Neben dem Bernauer Unger, der auch den Kletterwald Schorfheide betreibt, ist der Berliner York Krüger (50) als Betreiber der künftigen Boulderhalle mit an Bord. Beide waren früher Kollegen und haben schon seit Jahren versucht, ihre Idee in die Tat umzusetzen. „Für mich ist es eine neue Herausforderung. Eine wirklich interessante Geschichte und Perspektive für die Zukunft“, sagt Krüger, der noch bei Siemens arbeitet, sich künftig aber Vollzeit um die Boulderhalle kümmern will.

Lange hatten die beiden nach einem geeigneten Objekt gesucht und diese Suche schon fast aufgegeben. „Die Gebäude waren entweder zu groß oder zu marode“, berichtet Sven Unger. Die Halle im Rofinpark schien letztlich bestens geeignet. 2200 Quadratmeter Grundfläche und nach Fertigstellung 1000 Quadratmeter Kletterfläche sollen die Freizeitsportler anlocken. „Auf zwei Etagen“, betont Unger. Über einen Kletterpilz in der Mitte des Raumes ließe sich von der ersten in die zweite Etage bouldern.

Oben auf der breiten Galerie, die die Halle umspannt, werde es zudem einen extra Boulderbereich für Kinder geben. Denn Klettern könne man eigentlich sobald man laufen kann, meint Unger. In unmittelbarer Nähe dazu entsteht ein separater Eventbereich mit Bar. Ein größeres Café wird unten links neben dem Eingang einziehen.

Natürlich muss auch der Sanitärbereich anders gestaltet werden. Wer Sport treibt, braucht Duschen und Umkleiden. Obwohl die künftigen Betreiber viel selbst machen, werden im Zuge des Umbaus auch Firmen zum Einsatz kommen. Heizung, Lüftung, Elektrik – das alles müsse gemacht werden. Investitionssumme: eine halbe Million Euro.

Erst zu Beginn des nächsten Jahres, schätzen Krüger und Unger, werden Kletterwände und Matten Einzug halten. Den Zeitpunkt der Eröffnung können sie noch nicht genauer vorhersagen. Im Laufe des Jahres, heißt es weiterhin.

Nachdem bekannt wurde, dass die Industriehalle und spätere Großraumdisko zum Kletterparadies wird, sei die Resonanz durchweg positiv gewesen. Das stimmt die Macher des Ganzen weiterhin optimistisch. „Wir rechnen mit 40 000 bis 50 000 Besuchen im Jahr. Tendenz steigend“, sagt Sven Unger. „Für viele Kletterer hier, die jetzt noch nach Berlin fahren, ist das natürlich ein absoluter Traum“, fügt er hinzu. Auf den ersten Zeitungsartikel hin hätten sich sogar schon Leute gemeldet, die beim Vorhaben mitwirken wollen. Personal werde natürlich gebraucht. Mit einem bis zwei Festangestellten und zehn Minijobbern rechnen die Betreiber derzeit.

Und sie denken bereits weiter. In einem zweiten Schritt soll auch draußen geklettert werden. Für die Freifläche am Giebel planen York Krüger und Sven Unger einen Außenboulderbereich und wollen das Gelände zwischen Rofinpark und Finowkanal einbeziehen.