Licht und Schatten beim Baumschutz

Viola Petersson

(MOZ) Von

Eberswalde. Baum- und Alleenschutz bleibt ein weites Feld im Barnim. Und eine Herausforderung. Trotz kreislicher Verordnung seit 2014. Dies wurde bei der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses des Kreistages deutlich.

Der Eberswalder Stadtverordnete Carsten Zinn stieg gleich polemisch in die Debatte ein. Mit Blick auf die vorige Woche gefällten Bäume an der Bruno-H.-Bürgel-Schule – das Gehölz musste der Erneuerung der dortigen Weitsprunganlage weichen – sprach er von einer „Ausnahmegenehmigungsbehörde“ denn von einer Naturschutzbehörde (UNB). Aus seiner Sicht verdiene die UNB diesen Titel nicht, kritisierte der Fraktionsvorsitzende des Unabhängigen Wählerbündnisses in der Bürgerfragestunde das Agieren des Amtes. Von Schutz könne keine Rede sein. Ein Vorwurf, dem Amtsleiter Ronny Baaske prompt widersprach.

Der Chef der UNB ließ später recht ausführlich das vergangene Jahr Revue passieren. Er wartete mit einer Statistik auf. Demnach hatte die Behörde 2017 insgesamt 1322 „Vorgänge“ zu bearbeiten. 2015 waren es 1132, 2016 insgesamt 1188. Das „Wachstum“ stehe im Zusammenhang mit der verstärkten Bautätigkeit, mit dem Bauboom im Kreis. Zirka 90 Prozent aller Anträge, die in der UNB eingehen, beträfen Baumfällungen. Wie die Begehren beschieden wurden, dazu machte Baaske indes keine Angaben. Er verwies lediglich auf ordnungsrechtliche Verfahren, also auf ein Einschreiten der Behörde und ein Ahnden im Fall von Zuwiderhandlungen. 2017 habe man 26 Ordnungsverfügungen (2016: 17) erlassen und 72 Bußgeldverfahren (Vorjahr: 44) eingeleitet.

Seit 2012 habe der Kreis aus dem Ersatzpflanzungsfonds insgesamt knapp 190 000 Euro als Förderung ausgereicht. Davon seien 1661 Obst- und 453 Laubbäume gepflanzt worden. 2017 kamen drei private und sechs öffentliche Empfänger in den Genuss einer Förderung, die Zuschusssumme lag bei gut 60 000 Euro. Für dieses Jahr seien bislang acht Anträge auf eine Zuwendung eingegangen. Wobei Baaske einräumte: „Die Mittel werden bei Weitem nicht ausgeschöpft.“ Aktuell seien immerhin um die 260 000 Euro im Topf.

Viereinhalb Jahre nach Inkrafttreten der Baumschutzsatzung, so resümierte der Amtsleiter, sei eine „grundsätzliche Akzeptanz“ festzustellen. Dies zeige sich auch darin, dass die Gemeinden Wandlitz und Biesenthal jeweils noch eigene Satzungen beschlossen haben. Ein Problem im Verständnis sei allerdings der Geltungsbereich bzw. die „Abgrenzung zu anderen Rechtsbereichen“, etwa im Fall von Waldumwandlungen.

Johannes Madeja, sachkundiger Einwohner, zog indes ein völlig anderes Fazit: „Die Verordnung hat nichts gebracht.“ Illegale Fällungen, Madeja verwies auf Aktionen in Eberswalde und Schorfheide, gingen „munter weiter“ und blieben „folgenlos“. Dies könne nicht sein. Die Verordnung gelte „für Bürger, nicht aber für Kommunen“, wetterte er. Letzteres, so gestand Baaske, sei in der Tat „zum Teil richtig“. Er erinnerte etwa an die „konzentrierende Wirkung von Baugenehmigungsverfahren“ und das Thema Straßenbau.

Was prompt Gert Adler (SPD) auf den Plan rief. Der wiederum an die beinahe schon legendäre K 6005, die Kreisstraße Rüdnitz – Danewitz und die dortige Allee, erinnerte. Mit Blick auf die seinerzeit verhinderte Fällung der etwa 700 Bäume und den gleichsam verhinderten Straßenausbau forderte Adler die Kreisverwaltung auf, sich mit den Landesbehörden in Verbindung zu setzen. Ziel müsse eine Flexibilisierung von Richtlinien, etwa der zur Straßenausbaubreite, sein. In anderen Bundesländern, wie Mecklenburg-Vorpommern, ginge es auch, so sein Hinweis. Baaske erklärte dazu: „Wir müssen an der Straße was machen.“ Dies sei unstrittig. Einerseits sei die Fahrbahn in einem desolaten Zustand, Anlieger mahnen in einer Petition die Sanierung an. Andererseits habe sich auch der Zustand der Allee über die Jahre weiter vehement verschlechtert. Bei jedem Sturm fiele etwa ein Dutzend Bäume. Und nirgends sei der Pflegeaufwand, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, so hoch. Die Allee sei einfach „sehr, sehr alt“. Die Bäume gehen ihrem Lebensende entgegen. Deshalb, so Baaske, „sollte man eine Neupflanzung in Betracht ziehen“. Der Kreis sei dabei, seine Straßen zu untersuchen und Handlungsbedarf zu ermitteln. „Und ich bin mir sicher, im Ergebnis dessen wird die K 6005 eine hohe Priorität haben.“ Adler befand: „Auch wenn das Schwert nicht so scharf ist, wie wir uns das vielleicht damals vorgestellt haben“, die Verordnung sei doch eine gute Grundlage für den Baumschutz. Andere Landkreise, wie die Uckermark, haben keine Verordnung.