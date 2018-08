Freie Fahrt für Busse am Bahnhof

Sabine Rakitin

Bernau Der Verkehr auf dem Bernauer Bahnhofsplatzwird neu organisiert. Grund ist der Bau der Ladestraße als Teil einer Entlastung für die Innenstadt und der damit verbundene Wegfall eines Teils des Zentralen Omnibusbahnhofes.

Mit der Vorplanung für den Neubau der Ladestraße hatte die Stadt auch drei Varianten für die Anlage eines neuen Zentralen Omnibusbahnhofes erarbeiten lassen. Die Barnimer Busgesellschaft (BBG) lehnte jedoch alle drei ab, weil sie deren Anforderungen nicht gerecht wurden. Die BBG verwies zur Begründung auf eine Erweiterung der Linienangebote. Sie erwartet eine stetig wachsenden Nachfrage. Das Kreisunternehmen legte deshalb ein eigenes Konzept vor, das am Donnerstag im Stadtentwicklungsausschuss behandelt und befürwortet wurde.

Danach sollen die zurzeit noch getrennten Bushaltepunkte auf den Bahnhofsplatz und auf dem ZOB konzentriert werden - auf dem Bahnhofsplatz. An der Einkaufspassage stehen die Busse künftig nur noch während der Pausen der Fahrer oder in Wartestellung. Damit verzichtet die BBG auf den Bau eines neuen Busbahnhofes an der Einkaufspassage. Statt dessen sollen die Fahrgeste wieder auf dem Bahnhofsplatz in die Busse ein- und umsteigen. Zwei neue Bushaltestellen werden auf der Ladestraße eingerichtet.

Damit die Busse ihre Wartepositionen erreichen können, sollen sie über die Zufahrt zur Passage, die jetzt für den Lieferverkehr genutzt wird, fahren. Entsprechende Verhandlungen mit dem Eigentümer des Geländes, der TLG, gebe es bereits, erklärte Bernaus Baudezernent Jürgen Jankowiak am Donnerstag im Ausschuss. Die TLG habe Zustimmung signalisiert. Das Konzept sieht vor, dass die Busse vom Bahnhof kommend über die Ulitzkastraße die Börnicker Chaussee und die Lieferzufahrt zu den Wartepositionen fahren.

Mindestens zwei zusätzliche Bushaltestellen müssen auf dem Bahnhofsplatz untergebracht werden. Diese sollen auf den jetzt noch vorhandenen Taxistellflächen Platz finden. Das bedeutet konkret: Die acht genehmigten Taxihaltepunkte müssen weg. Die Stadtverwaltung schlägt vor: „Vier Haltepunkte für Taxis nördlich der zweiten Fahrgasse an der Mittelinsel auf den Längsstellplätzen - derzeit zwei Behindertenstellplätze und zwei Kurzzeitparkplätze - einzurichten.“ Die anderen vier Taxistellplätze direkt vor dem Bahnhof Bernau entfallen damit. Als Ersatz kämen lediglich Standorte auf dem ehemaligen Busbahnhof vor der Bahnhofspassage infrage.

Die beiden Schwerbehindertenparkplätze sollen nördlich der zweiten Fahrgasse auf die Kurzzeitparkplätze verlagert werden. Die Entfernung von den bislang vorhandenen Behindertenparkplätzen beträgt etwa zehn Meter. Dafür, dass diese beiden Stellplätze in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs erhalten bleiben hatten sich SPD und Linke eingesetzt. Ursprünglich sollte ein Behindertenparklatz wegfallen.

Maßnahme fünf zur Neu-Organisation des Verkehrs auf dem Bahnhofsplatz ist die Einrichtung weiterer zwei Bushaltestellen unter der Eisenbahnbrücke Bahnhofstraße. Hier soll lediglich die Beschilderung geändert werden.

Langfristig werde die Herstellung behindertengerechter Bushaltestellen durch den Umbau der derzeitigen Taxistellflächen erfolgen. Spätestens 2022 soll das erledigt sein.

Insgesamt zeigten sich die Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses mit dem jetzt vorgelegten Konzept zufrieden. Diskussionen gab es lediglich zur Reduzierung der acht Taxistellplätze auf künftig vier. Ob es dazu eine Abstimmung mit der Taxi-Innung gegeben habe, fragte Norbert Hollmann, sachkundiger Einwohner für die Linken. „Nein“, antwortete Baudezernent Jankowiak. „Es gibt keine Taxi-Innung mehr. Wir haben keine Ansprechpartner gefunden“, erklärte er. Letztlich waren sich die Mitglieder des Gremiums einig: „Der öffentliche Personennahverkehr hat Priorität.“