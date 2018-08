Normen Ermling startet auch als Trainer durch

Wilfried Hohmann

Müllrose (MOZ) Die 1. Männermannschaft hat mit Normen Ermling einen neuen Co-Trainer. Noch in der vergangenen Saison war Normen Ermling Spieler der 1. Männer-Mannschaft und einer der Leistungsträger. Übrigens seit Jahren. Er absolvierte insgesamt 16 Spiele und erzielte dabei 86 Tore. Damit war er der erfolgreichste Torschütze der 1. Männermannschaft, musste jedoch zum Ende der Saison aus gesundheitlichen Gründen seine aktive Laufbahn beenden.

Seine handballerische Laufbahn begann Normen Ermling beim ESV Frankfurt, wo er nach dem Durchlaufen aller Jugendmannschaften unter anderem in der Oberliga Ostsee-Spree sein Können unter Beweis stellte. Nach der Auflösung des ESV wechselte er zur HSG Schlaubetal und war auch hier von Beginn an einer der Leistungsträger in der 1. Männermannschaft. Vor allem auf der Außenposition eingesetzt, war Normen Ermling stets einer der schnellsten und torgefährlichsten Spieler. Er konnte aber auch auf der Halbposition eingesetzt werden, was ihn für seine Gegner noch gefährlicher machte. Von daher verfügt Normen über langjährige Erfahrungen und möchte diese an der Seite von Trainer Michael Stalla an die Spieler weitergeben.

Nicht automatisch entwickeln sich Spieler auch zu erfolgreichen Trainern. Normen Ermling gehört jedoch zu der Kategorie „Handballverrückt“ und stellt sich der neuen Aufgabe mit dem selben Engagement. Als ersten Schritt hat er eine Trainerausbildung beim HVB absolviert und ist jetzt im Besitz des C-Scheines. Er wird zukünftig vor allem den Bereich Angriff mit der Mannschaft trainieren, während sich Chef-Trainer Michael Stalla mehr um die Torhüterausbildung sowie das Abwehrtraining konzentrieren wird. Das macht auch Sinn, da Stalla zu seiner aktiven Zeit Torhüter war.

Auch hinsichtlich der Akzeptanz innerhalb der Mannschaft macht sich Stalla keine Sorgen: „Normen ist innerhalb der Mannschaft sehr angesehen und er hat zu seinen ehemaligen Mitspielern einen guten Draht. Natürlich muss Normen noch viel lernen, was aber völlig normal ist. Ich bin mir jedenfalls sicher, dass er seine neue Stellung innerhalb der Mannschaft gut ausfüllen wird.“

Ob sich seine „Handschrift“ bei der Angriffsgestaltung bereits erkennen lässt, davon können sich die Fans dann beim Saisonstart am 8. September ab 18 Uhr in der Müllroser Schlaubetal-Halle selbst ein Bild machen.