Neun spannende Kämpfe angekündigt

Bernau Wie jedes Jahr öffnet Veranstalter Hans Link von GT-Link Profiboxing für Boxbegeisterte die Türen der Erich-Wünsch-Halle in der Heinersdorfer Straße 52 in Bernau.

Bevor die heiße Nacht der Profiboxer am Sonnabend anbricht, dürfen die Amateurboxvereine unter Beweis stellen, was sie von ihren Trainern gelernt haben. Es treten an: Nordend Offenbach, SSC Südwest 47 Berlin, Isigym Berlin, Box-Club Fürstenwalde, Universitätssportverein Potsdam, SV Preußen FFO, BSV Potsdam, und der Orje Tietzsch Bernauer Box Camp Barnim aus Schönow. Für die Veranstaltung ist Boxbeginn um 15.30 Uhr, Einlass erfolgt bereits 15 Uhr. Die Amateure hoffen auf lautstarke Unterstützung.

Ab 18.30 Uhr ist die Bernauer Sporthalle dann für die Abendveranstaltung geöffnet. Etwa eine Stunde später übernehmen die Profis den Boxring. Durch den Abend führt Moderatorin Victoria Frenser aus Bielefeld. Weitere bekannte Gesichter des Sports wird man zu Gesicht bekommen. Darunter auch Mike David Ortmann aus Blumberg. Er ist ein erfolgreicher Rennfahrer in der ADAC GT Masters, vor Kurzem dort aufs Podium gefahren mit Platz 3 am Nürburgring.

Die erfolgreiche Boxerin Nina Meinke, bekannt durch TV Sport 1, ist ebenfalls zu Gast. Vor Ort ist auch der IBF-Boxweltmeister Yoan Pablo Hernandez, der einst für den Stall von Wilfried Sauerland boxte. Weitere Gäste sind Mahir Oral, den man bereits vor zwei Jahren als Gast in Bernau begrüßen durfte. Er boxte einst im Supermittelgewicht um die Weltmeisterschaft gegen Artur Abraham. Auch Robert Stieglitz wird in Bernau sein. Er boxte drei Mal im Supermittelgewicht um die Weltmeisterschaft der WBO gegen Abraham.

Für die Zuschauer werden an diesen Abend neun hoffentlich spannende Profiboxkämpfe geboten. Für einen interessanten Kampf wird Jihad Nasif aus Berlin sorgen. Der Berliner boxt das vierte Mal in Bernau. Sein Gegner wird der Brasilianer Filipe Da Silva sein. Spannend geht es weiter mit dem Fürstenwalder Nick Klappert gegen Islam Ashabov im Superweltergewicht. Den Hauptkampf im Cruisergewicht bestreiten Alexander Nedbei aus Zürich und der Herausforderer aus Tschechien, Rudolf Murko.

Tickets sind ab 15 Euro an der Abendkasse erhältlich.