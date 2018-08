Was bedeutet die DSGVO für Vereine?

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Was die Datenschutzgrundverordnung an Mehrarbeit, aber auch Sicherheit bringt, erfuhr Kerstin Bechly von Frank Nelles, Referent der Europäischen Sportakademie und Geschäftsführer einer IT-Beratungsfirma im Bereich Datenschutz. Er ist bei der Feuerwehr und im Sport ebenfalls engagiert.

Herr Nelles, wie viel Mehrarbeit kommt auf die Vereine zu?

Die Mehrarbeit ist erheblich, da in der DSGVO nicht unterschieden wird zwischen facebook, google und einem Verein. Generell sind alle Punkte ebenso umzusetzen. Aus der Praxis heraus können wir sagen, dass es immer eine Lösung gibt und wir manche Punkte der DSGVO entschärfen können.

Inwiefern bringt die Verordnung Sicherheit für ehrenamtliches Wirken?

Sie zeigt in ihren Verfahren auf, was wir alles im Verein machen und uns damit gar nicht so stark von kleinen Unternehmen unterscheiden. Die DSGVO unterstützt bei der sicheren Verarbeitung und gibt somit auch Sicherheit beim Umgang mit Technik und Mitgliederdaten. Somit haben wir nach der Umsetzung die Grundpfeiler in allen Verwaltungs- und Technikbereichen gelegt, die auch einen Übergang der Ämter im Verein erleichtern.

Groß ist die Angst, dass Vereine Abmahnungen erhalten, weil sie die DSGVO noch nicht einhalten?

Abmahnungen von Anwälten bezüglich Datenschutz sind derzeit nicht zulässig, da die EU hier einen Schutzmantel bis 2019 ausgebreitet hat. Dies entbindet aber nicht von der Umsetzung, da Datenschutzpannen zu Bußgeldern und Sanktionen führen. Hier geht es also um den externen Abmahnbereich.