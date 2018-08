Altlandsbergerinnen mit Aufstellungsproblemen

Georgios Tapanos

Altlandsberg (MOZ) Die Handball-Frauen des MTV Altlandsberg starten am Sonntag ab 13 Uhr in der Grünheider Löcknitzhalle in den HVB-Pokalwettbewerb 2018.

Fast hat es den Anschein, als fordere der gelungene Auftritt der MTV-Drittligafrauen beim 61. Erwin-Benke-Turnier vor knapp zwei Wochen heftigen Tribut. Bereits am ersten Turniertag handelte sich MTV-Neuzugang Milena Gerock einen Bänderriss ein, am zweiten knickte MTV-Neuzugang Magda Stanulewicz um und muss zwei bis drei Wochen Sportpause einlegen.

Das stets schöne Turnier des DHC Slavia Prag war da aber für beide bereits Geschichte, ehe es begonnen hatte. Ein schlechtes Omen für die gesamte Mannschaft, wie sich in den folgenden Tagen zeigen sollte. Beinahe im 24-Stunden-Takt kamen bei immer neuen Spielerinnen des MTV größere und kleinere Probleme zum Tragen. Die Teilnahme musste abgesagt werden.

Weil sich aber in der Regel eins zum anderen gesellt, leidet auch die 2. Frauen-Equipe des MTV keinen Mangel an lädierten Spielerinnen. Immerhin bringen es die Schützlinge von Michél Mölter und Alexander Koch, die am kommenden Sonntag die erste Runde des diesjährigen HVB-Pokalwettbewerbs in Grünheide übernehmen sollten, auf acht einsatzfähige Akteurinnen. Also haben sich Alexander Koch und Josefine Wenzel (neue Co-Trainerin der 1. Frauen-Mannschaft) kurz entschlossen, eine gemischte Truppe ins Pokalgeschehen eingreifen zu lassen. Alexander Koch sagt: „Wir sind zwei Mannschaften, aber ein Verein!“

Die erste Partie tragen die gastgebenden Frauen des Grünheider SV um 13Uhr gegen den MTV aus. Um 14:30 Uhr setzen sich die Verliererinnen dieses Spiels mit der Vertretung des Finowfurter SV auseinander. Und die wiederum um 16 Uhr mit den Gewinnerinnen der Auftaktpartie.