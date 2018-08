SSC-Mädchen und -Frauen gut gerüstet

Roland Hanke

Storkow (MOZ, Ilona Hummel) Jetzt wird es auch für die Fußball-Frauen und -Mädchen des Storkower SC ernst in Sachen Pflichtspiele der neuen Saison. Die nun in der Landesliga auf Großfeld agierenden Frauen spielen am Sonntag, ab 12 Uhr, in der 1. Runde des Landespokals bei Eintracht Miersdorf/Zeuthen. Am selben Tag ab 10.30 Uhr müssen die C-Juniorinnen zum ersten Punktspiel beim Brandenburger SC Süd ran.

Den letzten Schliff dafür haben sie sich in einem Trainingslager in Binz auf der Insel Rügen geholt. „Das war sehr erfolgreich“, sagt Nachwuchstrainerin Ilona Hummel. Sie und Frauen-Coach Thomas Maletzki sowie zwei Betreuer hatten zehn Frauen und 15 Nachwuchs-Kickerinnen von C-, D- und E-Juniorinnen dabei.

„Nach diesen sechs Tagen können wir einschätzen, dass dieses Trainingslager das beste von bisher vier war“, erklärt Ilona Hummel. „Das wäre ohne die großzügige Unterstützung unseres Sponsors für die Mädchen-Teams so nicht möglich gewesen.“

In den zehn Trainingseinheiten wurde von den Frauen und C-Juniorinnen viel abverlangt. Thomas Maletzki habe großen Wert auf Fitness gelegt, was schon an die Substanz ging, aber alle hätten voll mitgezogen. Bei den Jüngeren wurden Passspiel, Ballan- und -mitnahme trainiert. Da gab es nach einigen Anfangsschwierigkeiten kleine Erfolge zu verzeichnen. Auch die Jüngeren mussten ihre Fitness stärken – beim morgendlichen Strandlauf.

„Wir sind nun alle gut gerüstet für die neue Saison, in der wir ein sehr strammes Programm. haben. Neben den Frauen in der Landesliga und den C-Juniorinnen in der Landesklasse auf verkürztem Großfeld mit Abseits spielen die D-Juniorinnen ebenfalls in der Landesklasse. Die E-Mädchen sind in der Kreisliga Havelland dabei“, sagt Ilona Hummel.