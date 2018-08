Brandenburger holen vierten Sieg

Gerald Stamm, Roland Hanke

Bochum (MOZ) Die Brandenburger Tischtennis-Schiedsrichter können auch selbst gut mit dem Ball an der Platte umgehen: Die erste Mannschaft des Landesverbandes hat zum vierten Mal in Folge das Turnier der acht Nordverbände und des Westdeutschen Verbandes gewonnen.

81 Schiedsrichter spielten in 16 Mannschaften bei der 35. Auflage des Schiri-Treffens unter Federführung des Westdeutschen Tischtennis-Verbandes (WTTV) um die begehrten Trophäen und Plätze. „Neben vielen alten und erfahrenen Schiedsrichtern gab es auch eine Menge neuer Gesichter, die dem Tischtennissport nun wieder etwas zurückgeben möchten. Übrigens sind nur Verbandsschiedsrichter zugelassen“, sagt Gerald Stamm von der BSG Pneumant Fürstenwalde, der wieder in der ersten Mannschaft des Tischtennis-Verbandes Brandenburg (TTVB) spielte.

Diese hatte im vorigen Jahr zum dritten Mal in Folge gewonnen und damit den alten Wanderpokal dauerhaft in den Besitz des TTVB gebracht. Und nun hielt das Team auch die neue Trophäe in den Händen. Die zweite Mannschaft kam wie im Vorjahr auf einen hervorragenden neunten Platz.

Die erste Brandenburger Vertretung spielte mit Gerald Stamm, Béla Balint (JSV Schwedt), Thomas Kolling und Neuling Johannes Gohlke (beide TTC Finow-Gewo Eberswalde). In der Gruppe trat mit der ersten Vertretung des Bremer Tischtennis-Verbandes eine Mannschaft an, die in der Vergangenheit den TTVB 1 schon geschlagen hatte. Einen gelungenen Auftakt gab es mit 6:0-Siegen gegen die dritte Mannschaft von Schleswig-Holstein und die zweite Berliner Vertretung. Im Spitzenspiel der Vorrundengruppe 1 trafen die Brandenburger auf Bremens Erste. Dank einer hochkonzentrierten Leistung kam es zu einem in dieser Höhe nie erwarteten 5:1-Sieg.

Im ersten Spiel der Endrunde der besten vier Mannschaften mussten die Brandenburger gegen die Erste der Westdeutschen ran, gegen die es in den vorigen Jahren immer sehr umkämpft zuging. So musste Béla Balint gegen die Abwehrkünstlerin Gabi Franssen einen 0:2-Rückstand aufholen, was ihm unter großen Jubel seiner Mitspieler auch gelang. Da Thomas Kolling gegen Jürgen Heilken verlor, gab es am Ende einen glücklichen 5:1-Erfolg des TTVB 1. Schon hier zeigte sich Johannes Gohlke auf der Höhe des Geschehens und bezwang all seine an Nummer 4 gesetzten Akteure der gegnerischen Teams.

Im Spitzenspiel kam es zum Showdown zwischen den ersten Mannschaften aus Brandenburg und des Berliner Verbandes. Letztere wollte sich für das hauchdünne Ausscheiden im vorigen Jahr in der Heimatstadt revanchieren und hatte sich noch einmal mit dem ehemaligen Geschäftsführer des BTTV, Christian Nohl, verstärkt. Es wurde ein Spiel auf hohem Niveau.

Während Stamm/Balint gegen Labitzke/Nohl 3:0 siegten, verloren Kolling/Gohlke nach einem 0:2-Rückstand gegen Brunner/Becker knapp 2:3. Mit Siegen von Stamm gegen Labitzke und Balint gegen Brunner setzten sich die Brandenburger mit 3:1 ein wenig ab. Obwohl in einem hochdramatischen Match Kolling 2:3 gegen Nohl verlor, gewann Gohlke gegen Martin Becker verdient und machte den doch überraschenden 4:2-Endstand perfekt.

Somit reichte den Brandenburgern im letzten Spiel ein 3:3-Unentschieden gegen die erste Vertretung von Schleswig-Holstein. Dies verführte zu einigen leichtsinnigen Spielen bei den Brandenburgern. Während Stamm/Balint gegen die noch zur Jugend gehörenden Geschwister Weber 3:0 siegten, unterlagen Kolling/Gohlke gegen Martini/Bohnert 2:3. Stamm besiegte die an Nr. 1 spielende 16-jährige Michelle Weber, die zu den besten vier Spielerinnen ihrer Altersgruppe in Norddeutschland zählt, mit 3:0. Balint war gegen den eigentlich stärksten Spieler der Schleswig-Holsteiner, Gerrit Martini, beim 1:3 eher chancenlos – 2:2.

Nun fehlte noch ein einziger Punkt zur Titelverteidigung. Während Kolling hauchdünn in der Verlängerung des fünften Satzes gegen Andreas Hornbach verlor, besorgte ein glänzend aufgelegter Gohlke mit dem 3:0 gegen Matthias Horn den ersehnten dritten Punkt zum Unentschieden und damit zum vierten Turniersieg in Folge. Zweiter wurde Berlin 1 vor Schleswig-Heolstein 1.

Beim abendlichen Bankett wurden neben den Siegern und Platzierten auch die besten Einzel- und Doppelspieler ausgezeichnet. Bestes Doppel waren Stamm/Balint mit 6:0 Spielen und 15:0 Sätzen und beste Nummer 4 Johannes Gohlke mit 6:0 Spielen und 15:1 Sätzen. Die beste Nr. 1 war wie im Vorjahr Gerald Stamm (6:0/15:1).

„Das Organisationskomitee unter Leitung von Hansi Weinbuch und Willi Klaßen hat keine Kosten und Mühen gescheut, um den Schiedsrichtern und deren Begleitungen den Aufenthalt im Ruhrpott so angenehm wie möglich zu gestalten. Dafür gebührt ihnen unser aller Dank“, sagt Gerald Stamm. So wurde von Weinbuch auch ein Besuch im Bergbaumuseum Bochum organisiert, der großen Anklang fand. Das 36. Schiedsrichtertreffen steigt im nächsten Jahr in Cottbus.(gst, RH)