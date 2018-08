Als Sozialarbeit nach Eberswalde kam

Julia Lehmann

Eberswalde (MOZ) Der allererste Auftrag lautete, gewaltbereite Jugendliche für sich zu gewinnen. Damals existierten stark präsente Gruppierungen in Eberswalde, eine links-, eine rechtsorientiert. 20 Jahre ist diese Anfangszeit der Stiftung Sozialpädagogisches Institut (SPI) nun her. Eberswalde war damals der erste SPI-Standort in Brandenburg und brachte Sozialarbeit überhaupt erst in die Waldstadt.

Mit einem Workshopland feierte das Team rundum Maren Gumlich (45) dieses Jubiläum. Ab dem Mittag waren unzählige Schüler kooperierender Schulen zum Bolzplatz am alten Eberswalder Kranbausportplatz am Finowkanal gekommen. Ein Volleyballfeld, ein Fußballplatz, ein Fahrradparcours – das alles ist erst im vergangenen Jahr auf dem neu angelegten Bolzplatz eröffnet worden. Am Freitag diente dieser Platz für eine große Fete des SPI. Smith und Kreak aus Eberswalde eröffneten den Nachmittag in gerappter Form. Ob die anwesenden Teenies ihre Botschaft aus den Fragen „Liebt ihr Hiphop? Liebt ihr Deutschland? Liebt ihr Kapital?“ richtig gedeutet haben, muss offen bleiben. Aber es wartete noch mehr auf dem bunt gestalteten Platz. Bogenschießen, ein Schlagzeug zum Ausprobieren und die Kluft der Eberswalde Rangers.

Das Konkurrenzteam, die Eberswalde Warriors, kristallisierte sich aus dem ersten Sportangebot der SPI 1999 heraus. Vorher gab es nichts Vergleichbares. Ähnlich funktionierte die Mopedrallye, die im selben Jahr entstand. „Schwarzfahrer sollten Aufklärung erfahren und sich ausfahren können“, erinnert sich Projektleiterin Maren Gumlich. Sie ist seit der ersten Stunde 1998 dabei.

Etwa 2008 erweiterte sich das Spektrum der SPI von mobiler aufsuchender Sozialarbeit zu Schularbeit. Dazu gehören Sozialberatung und Projektarbeit mit Schülern. Inzwischen macht das bei den neun Mitarbeitern 25 Prozent ihrer Arbeit aus, sagt Maren Gumlich. Im vergangenen Jahr kam Streetwork dazu, an Eberswalder Schulen bieten die Mitarbeiter zudem Lernwerkstätten an. Von Problemschulen will Gumlich in diesem Zusammenhang nicht sprechen. „Jede Schule hat ihre Probleme.“

Gefördert wird die SPI Eberswalde von der Stadt Eberswalde, dem Landkreis Barnim sowie dem Land Brandenburg. Je nach Projekt. Die Stadt half mit 1800 Euro auch bei der Ausrichtung der Jubiläumsfete. Ein aktives Fest war den Organisatoren wichtig. „Die Jugendlichen sollen sich ausprobieren und eigene Ideen entwickeln“, sagt Maren Gumlich. Sozialarbeit kennt auch hier keine Pause. (jle)