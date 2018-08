CDU geht mit Daniel Sauer ins Rennen

Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Daniel Sauer tritt zur Landtagswahl im September 2019 als CDU-Direktkandidat im Wahlkreis 14 - Barnim II (Bernau/Panketal) an. Auf einer Wahlkreismitgliederversammlung am Donnerstagabend votierten 38 von 42 anwesenden Christdemokraten für die Nominierung des 44-Jährigen.

Im Auftrag der CDU Bernau hatte Ehrenvorsitzender Frank Goral den Vorsitzenden der Stadtpartei und Vize-Fraktionschef der Stadtverordnetenversammlung vorgeschlagen. Seit dieser die Führung der Partei in Bernau übernommen habe, „hat sich die CDU Barnim insgesamt stark entwickelt“, begründete Goral den Vorschlag. „Seit er der Vorsitzende ist, führt kein Themenzug ohne CDU-Kommentar vorbei“, stellte er fest und pries Sauers Engagement in den vergangenen Wahlkämpfen sowohl für Landratskandidat Othmar Nickel als auch den Panketaler Bürgermeisterkandidaten in den höchsten Tönen.

Sauer selbst erklärte seine Bewerbung so: „Immer dann, wenn ich der Meinung war, dass Dinge falsch laufen, immer dann habe ich mich entschieden, etwas zu tun, um die Dinge, die nicht richtig sind, zu ändern. Das zieht sich wie ein roter Faden durch mein berufliches und politisches Leben.“ So war der stellvertretende Personalratsvorsitzende an der Landespolizeischule im Zuge des Abwahlverfahrens gegen den damaligen Bernauer Bürgermeister Hubert Handke 2013 zur CDU gestoßen und hatte schnell Karriere gemacht.

Im Landtagswahlkampf will Sauer auf die Themen „Sicher leben“, Öffentlicher Personennahverkehr, speziell den Zehn-Minuten-Takt auf der S-Bahn-Linie 2, und Bildung setzen. Er tritt für ein neues Beitragsrecht in Brandenburg, insbesondere für beitragsfreien Straßenbau ein.

Die Frage, wie er es mit den Linken halte, beantwortete der Ladeburger so: „Mit diesen Linken kann es für mich keine Koalition geben“, sagte er klipp und klar. Wie er es mit den „Blauen“ (AfD) halte? Die CDU müsse sich fragen, was sie im Umgang mit den Menschen und im Umgang mit der Partei, die inzwischen jeder fünfte Brandenburger wählen wolle, richtig und was falsch gemacht habe, antwortete er. „Und wenn dabei das Falsche überwiegt, dann sollten wir den Mut und die Ehrlichkeit haben, uns zu korrigieren. Ich will diesen Mut haben.“(sas)