Spahn fordert Debatte über Organspende

Hajo Zenker

Berlin (MOZ) In wenigen Tagen wird Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) einen Gesetzentwurf zur Organspende vorstellen. In dem wird es unter anderem darum gehen, Transplantationszentren besser zu vergüten, Transplantationsbeauftragte der Kliniken von Routineaufgaben freizustellen, aber auch die Bevölkerung noch besser zu informieren. All das, um dem seit Jahren rückläufigen Trend bei der Zahl der Organspender entgegenzuwirken.

Für den Vize-Vorsitzenden der Unionsfraktion, Georg Nüßlein (CSU), ist dieses Gesetz aber nur eine Voraussetzung dafür, noch einmal ganz grundsätzlich über das Thema zu debattieren. Er möchte Anfang kommenden Jahres im Bundestag die Einführung einer Widerspruchslösung durchsetzen – jeder solle automatisch als Organspender gelten, solange er nicht ausdrücklich widerspricht. Bisher gilt die Entscheidungslösung – man muss selbst eine Entscheidung fällen, den Organspendeausweis ausfüllen und bei sich tragen.

Nüßlein meint, dass sich in seiner Fraktion viele Kollegen bei diesem Thema bewegt hätten – früher galt die Widerspruchslösung in Deutschland politisch nicht durchsetzbar. Für den CSU-Politiker ist die Entscheidung darüber jedenfalls eine Gewissensfrage, von den Abgeordneten zu entscheiden unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer Regierungs- oder Oppositionsfraktion. Das sieht SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach ganz genauso, der seit Jahren für die Widerspruchslösung streitet.

Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich bewegt. Hatte er noch vor einem Vierteljahr gesagt, man solle die Zahl der Organspenden „durch Überzeugungsarbeit statt durch Zwang“ erhöhen, hieß es am Freitag, man müsse „eine offene, gesellschaftliche und politische Debatte“ führen.