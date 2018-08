Ein Gedenken für alle Opfer

Ralf Loock

Frankfurt (MOZ) Erstmals fand in Frankfurt ein gemeinsames deutsch-polnisches Gedenken an die Opfer von Stalinismus und Nationalsozialismus statt. Eingeladen hatten zu der Aktion vor der Gedenk- und Dokumentationsstätte „Opfer politischer Gewalt“ in der Frankfurter Collegienstraße Dr. Martin Schieck vom städtischen Museum Viadrina, Pfarrerin Gabriele Neumann von der Evangelischen Kirchengemeinde in Frankfurt sowie Eugeniusz Jurczenko vom Kreisverband der Sibiriendeportierten in Slubice.

Mehr als 60 Teilnehmer aus Frankfurt und Słubice sowie aus Potsdam und Berlin waren zu der Veranstaltung an der Oderpromenade erschienen – darunter auch viele Stadtverordnete von SPD und CDU; aus Berlin war der ehemalige Leiter des Museums Viadrina, Dr. Siegfried Griesa, angereist. In ihren Ansprachen würdigten Pfarrerin Gabriele Neumann, der CDU-Bundestagsabgeordnete Martin Patzelt, der CDU-Landtagsabgeordnete Dieter Dombrowski – er ist seit 2015 auch Bundesvorsitzender der Union der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft – sowie Frankfurts Oberbürgermeister René Wilke (Die Linke) die Opfer und ihre Leiden. Wilke berichtete von den ersten Gesprächen zur Vorbereitung, gerne habe er seine Unterstützung zugesagt, denn kein Opfer sei weniger würdig als ein anderes Opfer. Vielmehr müsse für uns alle heute gelten: Jedes Opfer ist ein Opfer zu viel.

Die polnische Sicht erläuterte Eugeniusz Jurczenko, er mahnte alle Zuhörer: Den Toten das Gedenken, den Lebenden die Versöhnung. Dabei lud der Kreisvorsitzende schon jetzt alle zur öffentlichen Einweihung des neuen Denkmals für die Sibirien-Deportierten am 17. September in Słubice ein. Die Reden wurden von Sören Bollmann simultan übersetzt. Die Organisation hatte Dr. Konrad Tschäpe von der Gedenk- und Dokumentationsstätte übernommen.

Nach den Ansprachen wurden Blumen und Kränze niedergelegt. Thomas Wenzke (CDU) vom Volksbund Kriegsgräberfürsorge hatte die Initiative für diesen Tag ergriffen, er habe deutsche und polnische Partner zusammengeführt, berichtete er. Dr. Siegfried Griesa lobt die Aktion, „es war eine würdiges Gedenken“. Anschließend hielt Konrad Tschäpe einen rund einstündigen Vortrag zu Deportationen und Massenmorden in Deutschland, Polen und der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg.

Das Gedenken fand am 23. August statt, dem Tag der Unterzeichnung des Hitler-Stalin-Paktes. Mit der deutsch-polnischen Aktion möchte man gemäß der „Entschließung des Europäischen Parlaments vom 2. April 2009 zum Gewissen Europas und zum Totalitarismus“ an das Leid und die Opfer der Vergangenheit erinnern.