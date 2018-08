Riesenbogen um Tabuthema

Andrea Linne

Bernau/Panketal (MOZ) Bernau/Panketal. Zaiko läuft bellend voraus. Sohn Toni und Ehemann Dirk dahinter - die Familie von Birgit Wegemund ist sehbehindert oder erblindet. Wie die 53-Jährige, die sich dennoch im Blinden- und Sehbehindertenverband engagiert.

Die Selbsthilfegruppe, der die Schwanebeckerin seit 28 Jahren vorsteht, hält ihre ganze Familie auf Trab. Der Aufwand sei groß, sagt die Mutter dreier Kinder und Großmutter von fünf Enkeln. Sohn Toni, der gerade 27 Jahre alt geworden ist, wohnt noch im Haus, ebenso wie die Schwiegermutter.

Sonnenblumen lassen ihre schweren Köpfe hängen, das große Grundstück verlangt viel Tatkraft. Birgit Wegemund geht sicher über die Wege, ihr Hund weicht nicht von der Seite. 17 Mitglieder gehören zur Selbsthilfegruppe, es fehlt an Nachwuchs. „Junge Leute wollen nicht im Verein arbeiten“, sagt sie. „Sie informieren sich über das Internet, das ist ihre Welt“, weiß sie auch von ihrem Sohn. Auch werde, so ihre Erfahrung, immer noch ein Tabu aus der Erkrankung gemacht. „Viele machen einen Riesenbogen, dabei sind Jugendliche oft schon sehgeschädigt. Sie haben Angst vor Ausgrenzung“, macht die engagierte Frau deutlich. Das erlebe sie in der eigenen Familie, wenn Sohn Toni keine sinnvolle Arbeit findet oder im Akkord Besen binden muss.

Der Beratung von Betroffenen kommt eine große Bedeutung zu. In diesem Zusammenhang übt Birgit Wegemund Kritik an der unabhängigen Beratungsstelle für Menschen mit Teilhabebeeinträchtigungen, die Mitte März in Bernau eröffnet hat. „Hier sollten behinderte Menschen Behinderte beraten. Aber stattdessen rufen die Mitarbeiter bei mir an, weil sie vieles nicht wissen“, ärgert sich die Leiterin der Selbsthilfegruppe. Ihre Sprechstunde hält Birgit Wegemund immer am ersten Dienstag im Monat von 14 bis 16 Uhr beim Verein „Eltern helfen Eltern“ in der Hussitenstraße 1 in Bernau.

Durch eine Meningitis erblindete Birgit Wegemund im Alter von zwölf Jahren. In der Polsterei eines Bernauer Unternehmers, wo zu DDR-Zeiten viele Blinde Arbeit fanden, lernte sie auch ihren Mann Dirk kennen. Der feiert am Sonntag Geburtstag und kämpft aktuell mit einer Verletzung. Dennoch hält er seiner Frau den Rücken frei. Das Paar ist ein eingespieltes Team, das ist zu spüren.

Sobald jemand eine Sehhilfe trägt, gilt er als sehgeschädigt. Makula-Degenerationen oder Augeninfarkte nehmen immer mehr zu. „Wenn die Äderchen platzen, deutet das oft auf hohen Augen­innendruck hin. Auch zu wenig Schlaf verursacht Stress. Erst mit elf Jahren, das sollten Eltern bedenken, ist das Auge eines Kindes ausgereift“, ärgert sich die Mutter und Großmutter über Unvernunft und Leichtsinn. Fernsehen, Smartphone, Computer - das alles trage dazu bei, die Augen zu überreizen. 72 000 Menschen würden in Deutschland jährlich mit Sehschäden dazukommen.

Die schwierige soziale Situation, aber auch psychosoziale Fragen gehören zum Alltag der Blinden und Sehbehinderten. Fragen zu Hilfsmitteln oder Kontakte zu einem Mobilitätstrainer, Bedingungen beim Schulbesuch oder Studium - das alles spiele eine Rolle im Alltag Betroffener. Bei gemeinsamen Lesungen oder Reisen stützt sich die Gruppe und hat außerdem viel Spaß. 38 Bezirksgruppen gibt es beim Blinden- und Sehbehindertenverband Brandenburg. Vom Landesverband erhält Birgit Wegemund viele Anregungen. Neue Gesetze und Regelungen erfährt sie aus erster Hand. So erlebten die Betroffenen schon zwei Kürzungen beim Blindengeld, das eine gewisse Freiheit in der Beweglichkeit sichert. Fahrmarken wurden abgeschafft, obwohl sie laut Birgit Wegemund ein großer Vorteil im Barnim waren. „Ich bin dennoch zufrieden, dass der Kreis unsere Arbeit unterstützt, weil wir uns sonst nur aus Mitgliedsbeiträgen und kleinen Landeszuwendungen finanzieren müssten“, erklärt die Leiterin der Selbsthilfegruppe. Ihre Mitglieder, die im Altkreis Bernau wohnen und aus Ahrensfelde bis Groß Schönebeck zu den Treffen kommen, brauchen Hilfe. In einem Wegweiser, den der Verband erarbeitet hat, sind viele Anlaufpunkte und Hilfen bei Behördengängen aufgeführt. Mobilität ist für Birgit Wegemund das A und O der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben überhaupt.

Telefon: 0174 4241691