Die Lichtbringerin

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) In einer Serie stellt der Stadtbote jeden Monat einen Frankfurter des Jahres vor. Das können Menschen sein, die ehrenamtlich aktiv sind oder auf andere Weise etwas Besonderes vollbracht haben. Fürs Foto posieren sie auf einem roten Sessel.

Die etwa dreihundert Gläser für den Weg des Lichts bei der Parknacht im Lennépark wurden schon von der Firma Thews und Partner abgeholt und auch die Kostüme für die Hostessen liegen schon im Auto, erzählt Jana Penack. Von Anfang an ist sie als engagierte Helferin bei der Kleinen Parknacht dabei, die jedes Jahr hunderte Besucher anzieht. „Nach der ersten Parknacht haben wir uns zusammengesetzt und festgestellt das es ziemlich dunkel ist“, meint sie rückblickend. Allerdings sollte das Mehr an Licht eben auch stilvoll sein und gemütlich, ohne dass es viel mehr Geld kostet. Gebrauchte Gläser, die bemalt und mit Teelichtern zum Leuchten gebracht werden, war die Idee. Aber wer sollte das umsetzen?

Jana Penack leitet das ambulante betreute Wohnen bei der Lebenshilfe und fragte daraufhin bei Mitarbeitern und Betreuten der Lebenshilfe nach, ob sie Lust hätten, die Gläser zu verschönern. Das hatten sie. Als erstes ging es an das Sammeln. „Zwischendurch sah es hier im Büro aus, wie in der Leergutannahme“, lacht sie. In gemütlicher Runde, etwa beim Grillen, wurden die Gläser von den Betreuten bemalt. Jeder durfte malen, was er wollte, so mischten sich auch mal Fußball- und Weihnachtsmotive. Während der Malaktionen wurden viele Fragen gestellt. Für wen das gemacht werde und warum und was der Lennépark überhaupt sei. „So konnte während der sinnvollen Beschäftigung auch noch Wissen vermittelt werden“, erzählt die energiegeladenen Frau.

Um die Lichter bei der Parknacht anzuzünden, den Besuchern zu überreichen und auch wieder einzusammeln, brauchte es natürlich auch Helfer. Die Hersteller der Kunstwerke wurden wieder um Hilfe gebeten. Allerdings gab es anfangs große Ängste. „Öffentliche Veranstaltungen mitzugestalten war für die Betreuten völlig neu“, so Jana Penack. „Beeinträchtigte Menschen haben oft Schwierigkeiten im Umgang mit anderen und mit der Kommunikation untereinander“. Trotz allem erklärten sich einige bereit zu helfen.

„Nach sieben Jahren, in denen es den Weg des Lichts bei der Parknacht gibt, muss ich unsere Betreuten im Schichtdienst einteilen, weil so viele mitmachen wollen“, lacht sie. Sie sprechen inzwischen – anfangs undenkbar – die Gäste selbstständig an, um die Gläser zu verteilen und auch Verantwortung wird übernommen. Maik Matthay etwa kümmert sich den ganzen Abend darum, dass alle Gläser leuchten.

Immer im Frühsommer ist es mittlerweile zum Ritual geworden, den Bestand der Gläser zu sichten, auszusortieren und neue zu gestalten. „Wenn dann Sonja Gudlowski und Ehemann Peter vorbei schauen, gibt es ein großes Hallo“, so Jana Penack über das gewachsene Miteinander. Einige Mitwirkende haben sich von ihrem Taschengeld eigene Stirnlampen gekauft, damit sie nach der Parknacht, wenn alle Gäste weg sind, die Gläser wieder einsammeln zu können. „Es ist wunderbar zu beobachten, wie Menschen mit Einschränkungen sich bei der Gestaltung des öffentlichen Lebens mit einbringen können“, freut sich Jana Penack. Sie selbst wird man sowohl als Hostess als auch als Koordinatorin für die Betreuten der Lebenshilfe auf der Parknacht treffen. Das sei zwar anstrengend, aber auch toll. „Rechne auch 2019 mit uns“, schickt Jana Penack einen Gruß an Sonja Gudlowski.

Die Kleine Parknacht beginnt am Sonnabend um 17 Uhr mit der Eröffnung. Es spielen Schüler der Kleist-Musikschule. Weitere Programmpunkte: 19 Uhr Theatergruppe der Hansa-Schule, 20.30 Uhr Start der Glühwürmchen-Parade am Kinderkarussell, 20.45 Uhr Abschlussshow mit der Singakademie u.v.m. Der Eintritt ist frei, Hostessen bitten um eine Spende für den Park.