Baufirma beseitigt Mängel

Bettina Winkler

Gölsdorf/Schönfelde (MOZ) „Das ist doch ein Kuriosum mit der Straße“, schimpft Andreas Schmidtke. Der Gölsdorfer, der auch Ortsbeiratsmitglied ist, wundert sich, dass an der Kreisstraße zwischen Schönfelde und Gölsdorf schon wieder gebaut wird. „Zur Beseitigung von Mängeln“, so heißt es in der Mitteilung des Landkreises Oder-Spree als Träger der Straße.

Ein Bagger der Firma Berger Bau SE Straßenbauarbeiten, die im Juli 2016 mit dem Ausbau begonnen und die Fahrbahn im Zuge der Arbeiten auf 6,50 Meter verbreitert hat, entfernt zurzeit in verschiedenen Abschnitten Teile des Asphalts. Der Fahrzeugverkehr wird seit einigen Tagen halbseitig an der Baustelle vorbeigeführt. Durch eine Ampelregelung muss mit längeren Wartezeiten gerechnet werden. Was die Gölsdorfer besonders aufregt, weil sie seit Wochen schon weite Umwege durch die Vollsperrung in Richtung Buchholz abgeschnitten sind und der Ausbau der sechs Kilometer Kreisstraße rund 2,7 Millionen Euro gekostet haben soll. Die Arbeiten sollen bis Ende August andauern.(bw)