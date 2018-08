Spannplattenwerk wird neu gebaut

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Die Sonae-Arauco-Gruppe hat den Neubau eines Spanplattenwerkes in Beeskow (Kreis Oder-Spree) angekündigt. Die Arbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen. Die Investition in Höhe von rund 50 Millionen Euro sei von der Konzerngeschäftsführung freigegeben worden, erklärte Stefan Schur, technischer Leiter des Beeskower Werkes auf einer Sitzung des Kreiswirtschaftsausschusses.

Die Anlage soll das bestehende, rund 50 Jahre alte Spanplattenwerk ersetzen. Der Produktionsstart der neuen Anlage ist für Oktober 2019 geplant. Herzstück der neuen Anlage wird eine 42 Meter lange Presse, durch die eine kontinuierliche Plattenproduktion möglich wird. Neben der Kapazitätssteigerung, die immer abhängig von der Stärke der produzierten Platten ist, wird mit der neuen Anlage vor allem eine höhere Oberflächenqualität der Platten erreicht. Derzeit müssen bis zu zehn Prozent des Materials abgeschliffen werden, um diese zu erreichen.

Mit der jetzt anstehenden Investition geht das Unternehmen einen weiteren wichtigen Schritt der Modernisierung. 1996 wurde zunächst das MdF-Werk in Betrieb genommen. Dort entstehen ebenfalls Holzplatten für die Möbelindustrie. Gleichzeitig entstand ein eigenes Kraftwerk. Die Energiezentrale liefert Wärme und Dampf für das Werk. Außerdem wird Strom produziert und verkauft. Die Leistung des ausschließlich mit Holz betriebenen Kraftwerks liegt bei 18 MW. Neben den Produktionsabfällen, Baumrinde und Spänen werden Althölzer der Klassen A1 bis A4 in einem Wirbelschichtverfahren verbrannt. Seit 2006 arbeitet im Beeskower Werk eine Beschichtungsanlage, in der Span- und Faserplatten mit Folien beklebt werden. Hauptabnehmer der Beeskower Produkte ist die Möbelindustrie, große Teile der Produktion werden an Ikea geliefert.

Die Sonae Arauco Deutschland GmbH ist Teil der weltweit agierenden Sonae-Arauco-Gruppe. Sie verfügt über sechs Produktions- und Vertriebsstandorte, beschäftigt rund 1450 Mitarbeiter, davon 300 in Beeskow.