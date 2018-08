„Ich muss für ein Gleichgewicht sorgen“

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Seit 111 Tagen ist Oberbürgermeister René Wilke im Amt. Auf einer Pressekonferenz zog er am Freitag eine erste Zwischenbilanz. Vieles sei angepackt oder bereits abgearbeitet worden, erklärte der Linken-Politiker. Es habe aber auch Enttäuschungen gegeben.

Am 6. Mai übernahm René Wilke die Amtsgeschäfte von Martin Wilke. Seither vergehe kein Tag, so der OB, an dem er abends nicht nach Hause komme, und wisse, „ich habe die Stadt mit gestalten und verändern können. Das Amt erfüllt mich im höchsten Maße“, unterstrich der 34-Jährige. Auch deshalb, „weil ich in der Verwaltung ein Team von unglaublich tollen, engagierten Mitarbeitern vorgefunden habe“.

Seiner Bilanz voran stellte er auch persönliche Enttäuschungen, die die Arbeit als Stadtoberhaupt strukturell mit sich bringe. Dazu zähle für ihn eine zunehmende Gleichgültigkeit gegenüber anderen bzw. dem Gemeinwohl. „Viele, die zu mir kommen, ob in der Bürgersprechstunde oder zu anderen Anlässen, wollen nur ihr eigenes individuelles Eigeninteresse durchgesetzt haben. Ohne Rücksicht auf den Nachbarn. Das fällt mir in dem Amt enorm auf und bewegt mich doch sehr. Denn es sagt etwas über das gesamtgesellschaftliche Klima aus und berührt mein Amtsverständnis zutiefst“, erklärte René Wilke. Er müsse dafür Sorge tragen, „dass es ein Gleichgewicht gibt und dass nicht jeder immer alles bekommt, sondern alle etwas“.

In seiner eigentlichen Bilanz zählte René Wilke die Vielzahl von Projekten und Entscheidungen der vergangenen Wochen auf. Trotz der Misstöne wegen der nachwievor unbesetzten Stelle des 1. Beigeordneten sei im Dialog mit der Landesregierung vieles erreicht worden, „das so ansatzweise nicht zu erwarten war“. Der Haushalt 2018 sei genehmigt worden, die Rathaussanierung könne starten, die Rahmenbedingungen für Investitionen hätten sich dank finanzieller Entlastungen im Kultur- und Sozialbereich verbessert. Wie für die ersten 100 Tage versprochen liege zudem inzwischen ein Fahrplan für die Wiederbelebung des stadtbildprägenden Alten Kinos vor. Der runde Tisch gegen Kinderarmut sei in Planung. Und auch auf aktuelle negative Entwicklungen wie auf dem Horten-Vorplatz habe die Stadtverwaltung schnell und entschlossen reagiert, so der OB.

Was ihn besonders freue, sei das Interesse von Investoren am Standort Frankfurt. „Ich spüre ein großes Interesse an Frankfurt (Oder). Wir rücken als Standort immer mehr in den Fokus.“ Dies habe auch etwas mit der bundesweiten Berichterstattung im Zuge der Oberbürgermeisterwahl zu tun, vermutet Wilke. Aktuell befinde sich die Stadtverwaltung in hoffnungsvollen Verhandlungen mit einem Großinvestor. Parallel dazu stehe eine Kooperationsvereinbarung zwischen Investorcenter Ostbrandenburg, der Wirtschaftsförderung der Stadt und dem brandenburgischen Wirtschaftsministerium kurz vor der Unterschriftsreife, um die Rahmenbedingungen für Ansiedlungen weiter zu verbessern.

Auch Linke und Grüne, die René Wilke bei der Oberbürgermeisterkandidatur unterstützt hatten, zogen wie erwartet ein positives Fazit der ersten 100 Amtstage. Es sei erfreulich, so Jan Augustyniak, Kreisvorsitzender der Linken, „dass wieder konstruktive Gespräche mit der Landesregierung in Potsdam möglich sind“. Um dem Slogan Hauptstadt Ostbrandenburg gerecht zu werden, sei ein gemeinsamer Schwerpunkt „die Stärkung des Wirtschaft- und Industriestandortes Frankfurt (Oder). Von daher begrüßen wir die geführten Investoren- und Ansiedlungsgespräche.“

Alena Karaschinski, neben Marcus Winter Sprecherin des Kreisverbandes der Grünen erklärte: „Wir sind damals zusammen mit ihm für einen Aufbruch und einen Kulturwechsel in unserer Stadt angetreten. Beides hat René Wilke in einer beeindruckenden Geschwindigkeit und Deutlichkeit in die Wege geleitet und umgesetzt. Daran und an der langen Liste des bereits Erreichten nach 100 Tagen kommt man schlecht vorbei.“