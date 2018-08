Irrlandia hofft noch auf Rekord

Bernhard Schwiete

Bad Saarow/Storkow (MOZ) Die heißeste Phase der Tourismussaison am Scharmützelsee und Storkower See ist vorüber. Die Anbieter ziehen eine positive Bilanz – auch jene, denen die vielen Tage mit großer Hitze nicht unbedingt entgegenkamen. Der Freizeitpark Irrlandia in Storkow hofft noch auf einen Besucherrekord.

„Wir hatten gute Besucherzahlen in den Gäste-Infos in Bad Saarow und Wendisch Rietz“, sagt Laura Beister, Geschäftsführerin des Tourismusvereins Scharmützelsee. „Und bei dem Wetter hatten natürlich alle Gäste gute Laune.“ Auch auf den Souvenirverkauf habe sich der Zustrom von Leuten natürlich positiv ausgewirkt. Schwierige Fragen hatten die Mitarbeiter indes zu beantworten, wenn Kurzentschlossene noch nach einem Quartier suchten. „Während der Sommerferien war alles so gut wie ausgebucht“, berichtet die Geschäftsführerin. So habe man auf Lückenfüller setzen müssen, wenn andere Gäste vorher ihre Buchung kurzfristig wieder storniert hatten. Es habe aber auch Anfragen gegeben, die nicht mehr bedient werden konnten.

Freie Plätze gab es laut Tourismusverein am ehesten noch in den großen Hotels in Bad Saarow. Doch die dortigen Preise kann oder will nicht jeder bezahlen. „Und wenn Familien anreisen wollen, suchen sie meist eher nach einem Ferienhaus oder einer Ferienwohnung“, schildert Laura Beister. Der allergrößte Touristenansturm ist nun, da nur noch in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg Ferien sind, wieder vorbei. „Aber gefühlt sind wir immer noch mitten in der Saison“, so die Geschäftsführerin.

Dieses Empfinden beschreibt auch Fred Walter, der Betreiber der Rodelbahn Scharmützelbob in Petersdorf. „Gäste aus Bayern spielen bei uns eine nicht so große Rolle. Aber nach den Ferien kommen viele Familien, deren Kinder noch nicht in die Schule gehen“, sagt er. In den Wochen zuvor sei der Andrang angesichts der Hitze nicht ganz so groß gewesen wie in anderen Jahren. Für die Besucher sei das durchaus positiv gewesen – sie mussten weniger Zeit in der Warteschlange vor den Rodelschlitten verbringen. „Einen Aufschwung gab es oft so ab 17 Uhr, wenn die Leute von den Badestränden zu uns kamen“, erzählt Walter. Den nahenden Herbst wolle er nun für das nutzen, was im Sommer nicht zu schaffen ist – die Wartung und Pflege der Anlage.

Der Geschäftsführer des Freizeitparks Irrlandia in Storkow, Matthias Beier, berichtet von einer im Vergleich zu 2017 konstanten Besucherzahl von gut 70 000 seit Saisonstart am 10. Mai. Gefreut habe ihn, dass viele Stammgäste der Anlage die Treue gehalten hätten und außerdem viele neue, positive Eindrücke bekommen hätten. „Wenn ich sie am Ausgang frage, ob es ihnen gefallen hat, und sie antworten, dass sie wiederkommen wollen, dann ist das natürlich schön“, sagt Beier. Bei weniger Hitze wäre natürlich noch mehr los gewesen, ergänzt er, und hofft nun auf günstiges Wetter im September. „Dann können wir vielleicht noch einen neuen Besucherrekord aufstellen.“

Von einer großen Zahl Besucher berichtet auch die Leiterin der Storkower Tourist-Info auf der Burg, Sylvia Bartusch. „Es kamen auch viele Familien, die nach vielen Hitzetagen irgendwann die Nase voll davon hatten, immer nur am Wasser zu liegen“, sagt sie mit einem Schmunzeln. So seien auch die Ausstellungen auf der Burg gut besichtigt worden. Andere wiederum seien in die Info gekommen, um Tipps zu erhalten, wo schöne Badestellen zu finden sind. Besonders erfreut zeigt sich Sylvia Bartusch über die deutlich gestiegene Resonanz auf das Angebot des Verleihs von E-Bikes. „Gegenüber dem vergangenen Jahr hat sich die Nachfrage etwa verdoppelt“, sagt sie. Die Tourist-Info bietet vier E-Bikes und ein Lastenfahrrad an. Letzteres verfügt ebenfalls über eine elektrische Unterstützung beim Antrieb. Im Kasten können auch Kinder transportiert werden.