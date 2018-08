Oberhavel-Kliniken übernehmen komplette Pflegeausbildung in der Region

Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Das alte Runge-Gymnasium in Oranienburg wird zur Pflegeausbildungszentrale für die Region. Künftig residiert dort neben der Altenpflegeschule auch eine Krankenpflegeschule.

Neu ist auch der Trägerwechsel. Die Oberhavel Kliniken haben seit dem 1. August sowohl die Altenpflegeschule der Agus in Neuruppin als auch die Oranienburger Einrichtung übernommen. Mit der neuen Krankenpflegeschule und dem Kauf der Altenpflegeschulen hat der Klinikverbund die Voraussetzungen für die Sicherung der Standorte und Arbeitsplätze geschaffen.

Beide Altenpflegeschulen sind staatlich anerkannt und verfügen derzeit über 150 (Neuruppin) beziehungsweise 112 (Oranienburg) Ausbildungsplätze. Hier erfolgt der theoretische Teil, die integrierte praktische Ausbildung findet in kooperierenden stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen statt. Derzeit gibt es rund 70 Kooperationspartner.

„Wir spüren eine sukzessive Aufwertung des Berufsbildes ‚Altenpflege‘ in den vergangenen Jahren“, sagte der ehemalige Geschäftsführer der Agus, Kurt Roßmann, am Donnerstag. „Als wir die Altenpflegeschule in Oranienburg eröffneten, gab es nur eine Klasse, heute sind es vier; die Auslastung der Schule liegt bei knapp 90 Prozent.“

Auch in Neuruppin starten diesen Herbst wieder drei Klassen, zwei mit Auszubildenden der Altenpflege, eine im Bereich Altenpflegehilfe. „Das Interesse an einer Altenpflegeausbildung ist deutlich gestiegen und rückt zunehmend auch in den Fokus junger Leute. Dabei schlägt sich die höhere Nachfrage mittlerweile auch in der Ausbildungsvergütung nieder“, so Roßmann. Die Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe (Agus) bildet seit 1994 Altenpfleger zunächst in Kyritz und Wittstock, später in Neuruppin aus. 2014 kam die Oranienburger Schule hinzu.

Mit der Übernahme der Schule durch die Oberhavel-Kliniken wird sich nach Aussagen von Landrat Ludger Weskamp und Klinik-Geschäftsführer Detlef Troppens für die Beschäftigten nichts ändern. „Die Schulen arbeiten einfach weiter“, so Troppens. „Wir sind mit dem Wechsel zufrieden“, sagte die Leiterin der Oranienburger Altenpflegeschule, Bianca Rehse.

Mit der neuen Krankenpflegeschule im alten Runge-Gymnasium, die im Frühjahr 2019 ans Netz gehen soll, sieht sich Troppens als eine Art Vorreiter. „Wir sind so ziemlich die Ersten, die so etwas anbieten können.“ Mit so etwas, ist die vom Gesetzgeber geforderte Neuausrichtung der Pflegeausbildung gemeint. Ab 2020 wird es keine getrennte Ausbildung mehr in der Pflege geben. Dann wird nur noch die generalisierte Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung angeboten und die klassische Altenpflegeschule abgeschafft.

Der Fachkräftemangel zwingt die Pflegebereiche noch zu weiteren Schritten. Das weiß auch Kliniken-Leiter Troppens. Er zielt daher auf einen weiteren Ausbau des Oranienburger Standorts, um Quereinsteigern, Spätentschlossenen, Geflüchteten sowie Pflegekräften aus dem Ausland „den Zugang zu dieser Bildungseinrichtung“ und damit dem Arbeitsmarkt zu ermöglichen.