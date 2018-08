Denkanstöße für Steinmeier

Dorotee Torebko

Tantow (MOZ) Spannung liegt in der Luft im nordbrandenburgischen Örtchen Tantow. Wo die Vorgärten sonst menschenleer sind, drücken sich nun die Ortsbewohner an ihren Zäunen herum und linsen zwischen den Maschen hindurch. Sie flüstern, recken ihre Hälse und blicken in Richtung des Platzes der Freiwilligen Feuerwehr. Hier stehen die Kameraden in einer Reihe. Sie wippen nervös von einem Fuß auf den anderen. Heute empfangen sie den bisher bedeutendsten Besucher der Dorfgeschichte.

Ein schwarzer Wagen, auf dem der Bundesadler prangt, fährt vor. Die Kameraden strecken den Rücken durch, blicken in Richtung des Autos. Es sind Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender, die aus dem Wagen steigen. Der Bundespräsident bereist gerade ländliche Regionen in Deutschland. Im Bayerischen Wald war er schon, am Freitag war dann die Uckermark dran. Er informiert sich über Konzepte, wie der ländliche Raum mit Bevölkerungsabwanderung, Mobilitätsproblemen und Ärztemangel zurechtkommt. Und wie Kommunen rurale Räume wieder attraktiv machen. Doch es geht um mehr als das.

Steinmeier will ein Signal an die Menschen auf dem Land senden: Wir hören zu und nehmen eure Probleme ernst. Oder in seinen Worten: „Die Menschen wissen, dass der Bundespräsident nicht mit einem Sack voll Geld kommt. Seine Währung ist die Aufmerksamkeit.“ 57 Prozent der Deutschen leben nicht in Städten, sondern auf dem Land. Ihre Probleme sind andere als die der urbanen Bevölkerung. Viele Landbewohner fühlen sich unverstanden, manche sogar abgehängt. Diesem Gefühl will der Bundespräsident entgegenwirken.

Die Uckermark bietet sich für dieses Vorhaben an. Die Probleme der hiesigen Bevölkerung bewegen auch viele andere Landbewohner. Die Uckermark ist die am dünnsten besiedelte und flächengrößte Region Deutschlands. Auf einen Quadratkilometer – das entspricht 100 Fußballplätzen – kommen 39 Bürger.

Doch nicht nur der Bevölkerungsrückgang ist ein zentrales Problem. Auch der Frust über die etablierten Parteien ist exemplarisch für Teile der Landbevölkerung. Und der ist riesig. Das zeigte sich zuletzt bei der Landtagswahl. Die AfD ist mittlerweile die zweitstärkste Partei in der Uckermark. Sie überzeugte vor allem die Menschen in den Dörfern.

Von rechten Gesinnungen bekommt die Tantower Ortsvorsteherin Silke Natter zwar nichts im Dorf mit. Doch auch sie hat den Eindruck, dass viele enttäuscht sind von der Politik. Sie blickt zum Bundespräsidenten, der von den Feuerwehrleuten erklärt bekommt, wie wichtig die Wehr für den Zusammenhalt im Dorf sei. „Für uns ist es schön, dass der Bundespräsident da ist“, sagt Ortsvorsteherin Natter. „Aber ich hoffe auch, dass etwas vom Besuch bleibt. Noch immer werden wir im Osten schlechter bezahlt. Vielleicht nimmt er das auch mit als Denkanstoß.“

Steinmeier und Büdenbender wirken so, als ob sie das wollen. Immer wieder haken sie nach, wenn sie mit den Kita-Mitarbeitern, Feuerwehrleuten und Ärzten sprechen. „Gibt es ein Geschäft im Ort? Gibt es Schwierigkeiten für polnische Erzieher, ihre Ausbildung in Deutschland anerkennen zu lassen?“, fragen sie. Es sind Interessensbekundungen, die die Worthülse „Zusammenhalt in der Gesellschaft stärken“ mit Leben füllen.

Was die Menschen leisten, ist, neue Ideen zu entwickeln. Eines der zentralen Probleme ist die Mobilität. Wie von A nach B kommen, wenn die Sehkraft fürs Autofahren nicht mehr ausreicht und der Bus nur selten fährt? Die Uckermärker haben in Prenzlau ein Konzept entwickelt, mit dem nicht nur Personen, sondern auch Waren durch die Region kutschiert werden. Der Kombibus transportiert regionale Lebensmittel wie Käse zu Läden und ist zudem mobiler Postkasten.

Kreativität war auch in Tantow gefragt, als immer mehr Menschen den Ort verließen. Irgendwann meldeten sich zugezogene Polen und fragten: Können wir uns nicht auch engagieren? So erst entstand eine Gemeinschaft. „Ohne die Lust darauf, etwas zu ändern, würde nichts funktionieren“, sagt Feuerwehrfrau Juliane Becker, die die Jugend anleitet. „Mittlerweile verbringen Jugendliche lieber ihre Zeit bei der Feuerwehr, als in die Städte ins Kino zu fahren“, erklärt sie und lächelt stolz.

Es sind diese Beispiele, die Steinmeier erzählen möchte, wenn er zurück in Berlin ist. Und es sind Beispiele, über die er in Sachsen berichten wird. Dort führt seine nächste Reise hin. Wieder eine Region, in der Menschen sich missverstanden fühlen vom Establishment. In der Uckermark wird nach dem Besuch des Staatsoberhaupts wieder Stille einkehren. Dass mehr Geld in die kommunalen Kassen fließt, hoffen Feuerwehrfrau Becker und Ortsvorsteherin Natter. Doch wenn nicht, finden sie schon einen Weg, um ihre Region lebenswert zu machen. Haben sie ja eh schon.