Rollendes Hotelzimmer

Maria Neuendorff

Zossen (MOZ) Auf kleinstem Raum komfortabel leben – das ist die Idee hinter der sogenannten Tiny-House-Bewegung. In Zossen (Teltow-Fläming) kann man sich nun erstmals in eine dieser Mini-Herbergen auf Rädern einmieten. Laut Anbieter ist es das erste autarke Hotelzimmer Deutschlands.

Gleich an der grünen Wiese, zwischen Hotel und Gemüsebeeten steht „Frieda“. Das mobile Häuschen wirkt mit seinen 25 langgestreckten Quadratmetern auf Rädern ein bisschen wie ein Bus aus Holz. „Man kann es jederzeit wie einen Anhänger ankoppeln und wegfahren“, erklärt Hotelchef Daniel Reuner.

Seit ein paar Monaten parkt „Frieda“ vor seinem „Flair Hotel Reuner“ in Zossen und ist seitdem so gut wie immer ausgebucht. Kein Wunder, ist doch das Wohnen im autarken Hotelzimmer in Deutschland bisher einmalig. Der Wohnwagon mit Photovoltaik- und Grünkläranlage, Biotoilette und Holz-Solar-Zentralheizung stammt vom gleichnamigen Start-Up aus Österreich. In dem Mini-Haus, in dem zwei Personen für 150 Euro übernachten können, wurden nur ökologische Rohstoffe verbaut. Selbst die Dämmung ist aus Schafwolle. Dafür wirkt der Innenraum überraschend geräumig und komfortabel. Die Reisewäsche lässt sich in Schubladen unter dem Doppelbett verstauen. Es gibt Herd und Kühlschrank, Esstisch, Töpfe und Geschirr. „Wir wollen zeigen, wie befreiend es ist, sich zu reduzieren und doch komfortabel zu leben“, erklärt Christian Frantal, technischer Kopf der Wohnwagon-Crew.

Die Weltverbesserer aus Wien haben sich den Zossener ausgesucht und ihm zu Test-Zwecken ein 80 000-Euro-Modell kostenlos in den Garten gestellt, weil Reuner schon länger auf Nachhaltigkeit setzt. Hinter dem hoteleigenen Gemüsegarten sieht man Wildschafe über die Weide flitzen. Das Natur-Sauerteigbrot, das im Restaurant mit selbstgemachtem Schmalz serviert wird, kommt aus der hauseigenen Bäckerei. Die Küchenreste werden kompostiert und in der Gärtnerei wiederverwendet.

Mit einem ähnlichen Kreislauf funktioniert auch der Wohnwagon. In der modernen Biotoilette werden Flüssig und Fest voneinander getrennt. Allerdings muss per Hand mit Erde und Wasser nachgespült werden. Über eine Pflanzenkläranlage im Garten kann das Wasser wieder in Trink-Qualität aufbereitet werden. „Da man aber in einem Hotelzimmer nicht sicher gehen kann, dass der Vormieter keine chemische Seife benutzt hat, gibt es eine extra Leitung zum Hotel, erklärt Reuner.

Zehn Hochleistungs-Solarpaneele auf dem Dach sorgen zudem für 100 Prozent Sonnenenergie. Im Winter kann man den Ofen mit Holz bestücken und so für warmes Wasser im 200-Liter-Tank sorgen. „Das funktioniert so gut, dass wir die Photovoltaikanlage nun auch auf dem Haus umsetzen wollen“, freut sich Reuner. So könne auch er von „Frieda“ lernen. „Perspektivisch müssen wir uns alle mit dem Thema Autarkie beschäftigen“, findet der 36-jährige Hotelchef, der Vizepräsident des Hotel- und Gaststättenverbandes Brandenburg ist. „Es ist wichtig, dass man sich unabhängig macht von Ressourcen, die doch vielleicht irgendwann mal endlich sind.“