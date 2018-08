Geliebte Erzieherin geht in den Ruhestand

Jana Reimann-Grohs

Grüneberg (MOZ) In der Kita „Pusteblume“ wurde es am Freitagmorgen für kurze Zeit eng. Die Grüneberger Kita-Einrichtung hatte sich mit dreizehn Kollegen, Kindern aus vier Gruppen und Gemeindevertretern zu Ehren Hannelore Lehrs versammelt, um ihr zum Renteneintritt zu gratulieren.

Da saß sie nun, wie gewohnt, auf einem kleinen Stuhl, inmitten von Luftballons und nahm selbstgebastelte Geschenke und Blumen entgegen. Zuerst durften die Kleinsten „ihre“ Erzieherin umarmen. Bürgermeister Hans-Christian Schneck, Ortsvorsteher Karl-Heinz Wacker, die Fachdienstleiterin Silvana Mewes und Personalratsmitglieder mussten anstehen.

Spätestens nach dem im Chor gesungenen Pusteblumen-Lied war Hannelore Lehr überwältigt von so vielen Menschen, die sich persönlich von ihr verabschieden wollten. „Das ist so toll, dass ihr alle da seid. Euch, liebe Kinder, werde ich am Meisten vermissen. Vielen Dank für die schöne Zeit. Es hat viel Spaß mit euch gemacht.“

Die Kitaerzieherin hatte über 40 Jahre lang in allen Bereichen der „Pusteblume“ – Krippe, Kita und Hort – gearbeitet. Annemarie Schiller und Lisa Mohrholz, die heute als Erzieherinnen in Grüneberg arbeiten, betreute sie vor 20 Jahren in dieser Einrichtung. Jetzt hat sie ihre letzte eigene Gruppe an die beiden abgegeben.

Kitaleiterin Antje Brückmann kennt Hannelore Lehr seit 1983. „Ich werde meine Kollegin sehr vermissen“, sagt sie wehmütig. 35 Jahre lang hat sie mit Hannelore Lehr zusammengearbeitet. „Wir haben diverse pädagogische Konzepte ausprobiert, sind zusammen durch dick und dünn gegangen.“

Die vielen Kinder, mit denen Hannelore Lehr leidenschaftlich gern Theater spielte, sang, tanzte und Musik machte, werden ihr mit Sicherheit fehlen. Erst vor fünf Jahren hatte sie in der Kita ihr Gitarrenspiel aufleben lassen und oft auf dem eigenen Instrument vorgespielt. Für Langeweile bleibt dennoch keine Zeit. Bei drei Enkelkindern, einem eigenen Garten und der Lust zum Verreisen wird ihr Alltag auch in Zukunft voll ausgelastet sein, vermutet Kollegin Antje Brückmann.

Die künftige Ruheständlerin hat für ihren letzten Tag auf den Spätdienst in der „Pusteblume“ bestanden. Ein letztes Mal wollte sie die Räume und das Tor zur Kita abschließen. „Durch meinen jüngsten Enkel Tom, der ab März die Einrichtung besuchen wird, werde ich öfter hier zu Besuch sein“, sagt Hannelore Lehr. Außerdem fängt die Schwiegertochter demnächst als Horterzieherin an.

Auch als Lese-Oma für die Kindergartenkinder sei Hannelore Lehr schon angefragt worden – das übernimmt sie natürlich gern.