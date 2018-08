Minimalismus als Statement

Zossen (MOZ) Mit dem ersten Hotelzimmer auf Rädern ist die „Tiny-House“-Bewegung aus den USA nun auch in Brandenburg angekommen. Auch wenn hinter der Idee eine Art Freiheitsgedanke steckt, geht es nicht darum, in den Minihäusern um die Welt zu reisen. Vielmehr sind sie in Zeiten des Überflusses ein Statement gegen unser oft so maßloses Leben.

Angesichts der Verdichtung und der Mietenexplosion in den Städten und des Landverbrauchs in der Fläche suchen mittlerweile viele Architekten neue, flexiblere Wohnformen. Auch, um der Zunahme der Weltbevölkerung begegnen zu können.

Mit den Kleinsthäusern ließen sich nicht nur Fläche und Energie, sondern auch Kosten sparen. Weniger Raum zu nutzen, heißt auch, weniger Geld für Material und Handwerker ausgeben zu müssen. Auch Grundsteuer, Strom-, Abwasser- und Müllgebühren fallen bei den autarken Systemen weg. Von dem Gesparten kann man sich dann einen Urlaub in einer schönen geräumigen Hotelsuite gönnen.