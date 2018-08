Angeklagter rechtfertigt sich mit nebulösen Erklärungen

Mathias Hausding

Frankfurt (Oder) (MOZ) Im Prozess um eine am Ende tödlich verlaufende Kindesvernachlässigung in Eberswalde hat der Angeklagte am Freitag versucht, seine persönliche Verantwortung herunterzuspielen. Angelo S. führte vor dem Landgericht Frankfurt (Oder) umfangreich aus, dass ihm Emilys Wohl durchaus am Herzen gelegen, er sie „nur ein paar Mal bisschen doller, aber nicht zu doll“ ins Gesicht geschlagen und ihre Hand nachts nur deshalb gefesselt habe, weil er nicht wollte, dass sie ihren bereits wund gelutschten Finger erneut in den Mund nimmt.

Die damals Zweijährige war Anfang Oktober 2017 auf zehn Kilogramm Gewicht abgemagert und mit schweren Schädelverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Mit einer Not-OP kämpften die Ärzte um das Leben von Emily. Sie starb ein halbes Jahr später in einem Kinderheim. Im Prozess geht es um die Frage, ob der 29 Jahre alte leibliche Vater lediglich wegen Misshandlung und Vernachlässigung oder wegen eines Tötungsdelikts zur Verantwortung zu ziehen ist.

Dessen scheint sich der Angeklagte auch bewusst zu sein. In den entscheidenden Punkten blieben seine Aussagen am Freitag nebulös. Warum er keinen Arzt gerufen habe, als Emily immer mehr Gewicht verlor, wollte die Vorsitzende Richterin Barbara Sattler zum Beispiel wissen. Oder warum er nicht reagierte, als seine Tochter eine stark lädierte Zehe hatte, nachdem er ihren Fuß beim Schließen einer Tür eingeklemmt hatte. „Keine Ahnung. Kann ich nicht erklären“, lauteten dazu die Antworten.

Die Vorsitzende gab sich nicht zufrieden, bohrte weiter. Folgende Erklärung bot Angelo S. daraufhin für die ausgebliebenen Arztbesuche an: Er habe Angst gehabt, dass man ihm Emily wegnimmt, „weil sie psychisch nicht auf der Höhe ist“. Wahrscheinlicher dürfte sein, dass Angelo S. die Entdeckung von Straftaten fürchtete, wenn er zum Arzt gegangen wäre, nämlich die Vernachlässigung und die Misshandlungen.

Wenig überzeugend waren auch seine Schilderungen zum Ablauf jenes angeblichen Treppensturzes, in dessen Folge das Kind wenige Tage später kollabiert sein soll und schließlich ins Krankenhaus eingeliefert wurde. So sei er mit ihr von einem Spaziergang mit Kinderwagen zurückgekehrt. Vor der Wohnungstür im ersten Stock des Mehrfamilienhauses habe er dann beide Hände gebraucht, um die Tür zu öffnen. Also habe er Emily gebeten, sich so lange am Treppengeländer festzuhalten. Von dort sei sie dann die Treppe heruntergefallen, als er gerade die Tür öffnete.

Warum er seine Tochter ausgerechnet an der Treppe und nicht zum Beispiel vor sich an der Tür positioniert habe, wollte die Richterin wissen. Die Antwort: „Das wäre für sie zu gefährlich gewesen, weil die Tür manchmal klemmt, sich schwer öffnen lässt.“ Oder war es ihm vielleicht schlichtweg egal, dass Emily in Wahrheit wohl doch an der gefährlichsten Stelle stand, wenn es diesen Treppensturz überhaupt so gegeben hat? Wie in ähnlich gelagerten Fällen ist die Beweisführung schwierig, weil es keine Zeugen gibt.

Der Angeklagte erzählte am Freitag außerdem von seinem „zerrütteten Leben“, von Problemen mit seinem Vater und gescheiterten Beziehungen. Mal hätten ihn Frauen betrogen, mal bestohlen. In jene Beziehung, die schließlich Emily zum Verhängnis wurde, habe er große Hoffnungen gesetzt. Er zog mit der Mutter von drei Kindern zusammen, sie bekamen noch ein gemeinsames Baby. Mit Emily waren sie dann also zu siebt plus Hund in einer 60-Quadratmeter-Wohnung. „Ich habe mich nicht wohl gefühlt“, sagte Angelo S. über diese beengten Verhältnisse.