Prostituierte entführt und gefangen gehalten

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Sie wurden entführt, geschlagen, vergewaltigt und sexuell ausgebeutet: die sechs Prostituierten dachten, sie hätten Freier vor sich, als sie in den Wagen stiegen. Doch die Fahrt ging nicht in ein Stundenhotel oder zum nächsten Parkplatz, sondern endete in Duisburg auf dem Straßenstrich.

Ihre Entführer und Peiniger, drei Männer und zwei Frauen, stehen seit Freitag unter anderem wegen Menschenraubs und Zwangsprostitution vor dem Berliner Landgericht. Sie stammen größtenteils aus Bulgarien, leben im Ruhrpott. Alle haben Kinder, aber keinen Berufsabschluss. Die Angeklagten Tsvetanka S. und Enis J. (35) bezeichnen sich sogar als Paar.

„Dadurch, dass eine Frau mit im Auto saß, fühlten sich die Prostituierten relativ sicher“, glaubt die Staatsanwältin. Doch schnell waren die Türen verriegelt. Die Frauen bekamen Messer ans Ohr gehalten. „Wir lassen dich erst wieder gehen, wenn du das Fahrgeld abgearbeitet hast“, sagen die Täter zu ihrem ersten Opfer im November 2017 nach der Ankunft in Duisburg. Die Prostituierte wird so hart geschlagen, dass sie ein Schädeltrauma davonträgt. Ausweis und Handy werden abgenommen. Um jeden Toilettengang muss gebeten werden. „Wenn eine von Euch flieht, töten wir die andere“, sagen die Geiselnehmer zu zwei Ungarinnen, die sie einige Tage später in ihre Gewalt bringen.

Eine der Frauen wird sogar bis nach Frankreich entführt. Dort wird sie täglich von Enis J. vergewaltigt, während seine Partnerin, die selbst anschaffen geht, die Entführte in die Szene an der Autobahnzufahrt einführt und kontrolliert, dass sie nicht flieht. Den Lohn, 50 Euro nach jedem Job, wird sofort von den Geiselnehmern kassiert.

Doch die dreiste Geschäftsidee der Bande geht nicht lange gut. Einer jungen Prostituierten gelingt mit Hilfe eines Freiers schon in der ersten Nacht die Flucht. Zwei weitere Berliner Prostituierte, darunter eine erst 18-Jährige, werden im März von ihren Freunden befreit, die hinterher reisen, die Tür eintreten und später auch die Polizei alarmieren. Wir dachten erst, es handelt sich um Streitigkeiten unter Zuhältern“, sagt die Staatsanwältin am Rande des Prozesses. „Dass man einfach in fremde Städte fährt und Frauen vom Straßenstrich weg entführt, war auch für uns eine völlig neue Methode.“