Verstärkung fürs Kollegium

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Die Grundschule an der Stadtmauer in Beeskow startet personell gestärkt in das neue Schuljahr. Mit dem aufgestockten Personal kann die Einrichtung das Schulprofil „Schule des gemeinsamen Lernens“ besser mit Leben füllen.

Seit dem vorigen Schuljahr ist die Grundschule an der Stadtmauer „Schule des gemeinsamen Lernens“. Das bedeutet, dass die Einrichtung Schüler mit besonderen Förderbedarfen unterrichten kann. Die Förderschwerpunkte sind „Lernen“, „Sprache“ und „sozial-emotionale Störungen“.

Aktuell kommen 12 Kinder in den Genuss dieser Förderung. Wie Schulleiterin Gundula Martens einräumt, konnte das neue Schulprofil im vergangenen Schuljahr aufgrund der Personalausstattung nicht immer zur vollen Zufriedenheit verwirklicht werden. Deshalb baten Schulleitung und die Stadt Beeskow als Schulträgerin das Staatliche Schulamt um Verstärkung. Diese ist mit Beginn des Schuljahres nun eingetroffen.

Neu im Lehrerkollegium ist Kathrin Knospe. Die Sonderpädagogin, ist unlängst mit ihrer Familie von Potsdam nach Beeskow gezogen. Die Lehrerin, die in Frankfurt (Oder) geboren wurde und in Müllrose aufwuchs, ist damit wieder in ihrer alten Heimat ansässig. „Die schöne Natur hier hat mich besonders gereizt, zurückzukommen“, so Kathrin Knospe.

Neu im Team ist auch Referendarin Sarah Noack aus Storkow. Sie hatte zuvor in Berlin Lehramt studiert und ist mittlerweile nach Beeskow gezogen. „Ich kann mir gut vorstellen, nach dem Referendariat hier an der Beeskower Schule zu bleiben“, so die 25-Jährige.

Zwei Tage in der Woche wird das Lehrerteam von Heilpädagogin Ramona Eichhorn, die an der benachbarten Albert-Schweitzer-Oberschule angestellt ist, an die Grundschule delegiert. Sie ist für die pädagogische Unterrichtshilfe zuständig.

Neu im Team ist auch Katharina Horn, die vor ihrem Lehramtsstudium ein freiwilliges Soziales Jahr an der Grundschule absolviert. Die 18-Jährige hatte zuvor am Rouanet-Gymnasium ihr Abitur abgelegt. Neben den üblichen Tätigkeiten als Referendarin wird die sehr erfolgreiche Holzbläserin ihr musikalisches Können in der Bläserklasse der Grundschule sowie im Musikunterricht einbringen.

Johann Chriske ist der fünfte Neuzugang. Der 19-Jährige, der eine Ausbildung zum Sozialassistenten in der Tasche hat, will Musikpädagoge werden. An der Grundschule wird er ein einjähriges Praktikum absolvieren. Wie Katharina Horn ist auch er musikalisch sehr begabt, und als Gitarrist in verschiedenen Bands in Erscheinung getreten.

Schulleiterin Gundula Martens zeigte sich am Freitag erleichtert über die reichhaltige Verstärkung ihres Teams. „Wir konnten in der Vergangenheit nicht alle Stunden besetzen, das wird nun sicherlich anders werden“, sagte sie im Beisein von Bürgermeister Frank Steffen. Dieser überreichte den „Neuen“ je einen hochwertigen Kugelschreiber „Der schreibt nur Einsen und Zweien“, sagte das Stadtoberhaupt augenzwinkernd.

An der Grundschule an der Stadtmauer werden in diesem Schuljahr 291 Schüler von 18 Lehrern unterrichtet. Die Schule ist zweizügig. Seit März dieses Jahres ist die Einrichtung auch baulich dazu ertüchtigt, „Schule des gemeinsamen Lernens“ zu sein. Denn seit diesem Zeitpunkt ist auch der Altbau dank einer neu eingebauten Aufzuganlage barrierefrei.

In den Sommerferien wurde das Treppenhaus und der Eingangsbereich renoviert, sodass die Grundschule an der Stadtmauer jetzt in allen Bereichen fast vollständig saniert ist.