Zweiter Erkner-Triathlon mit verändertem Konzept

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Um die 1200 Teilnehmer sind schon zum zweiten Erkner-Triathlon am 8. und 9. September angemeldet. Die sportliche Großveranstaltung bringt erneut erhebliche Einschränkungen bis nach Spreenhagen und Mönchwinkel. Mit einigen Änderungen soll die Belastung für die Nicht-Sportbegeisterten gesenkt werden.

Bei den Autofahrern, die aus Richtung Neu Zittau nach Erkner wollten, lagen bei der Premiere des Erkner-Triathlons voriges Jahr die Nerven blank. Bis zu einer Stunde standen sie in der Neu Zittauer und der südlichen Friedrichstraße, weil am ovalen Kreisel selten Autos durchkamen. Am Friedensplatz und an anderen Stellen gab es Sicherheits-Probleme mit der Abgrenzung von Athleten und anderen Verkehrsteilnehmern.

„Den Verbesserungsbedarf haben alle gesehen: Stadt, Veranstalter, Polizei und Straßenverkehrsamt“, sagt dazu Erkners Vize-Bürgermeister Clemens Wolter. Die erste wichtige Änderung betrifft die rechtzeitige Information. Ab Mitte nächster Woche sollen in Neu Zittau Hinweisplakate aufgehängt werden, sagt auch Marko Manthey, von der Veranstaltungsagentur. Gewünschter Effekt: „Die Leute sollen sehen, dass es am 9. September keine so gute Idee ist, aus Richtung Neu Zittau nach Erkner zu fahren“, so Wolter. Auch die Zahl der Ordner soll dort erhöht werden, um schneller eingreifen zu können.

Dass es wieder sehr viel Auftrieb geben wird, steht schon fest. Denn es liegen jetzt schon 1200 Anmeldungen vor, mehr als im Vorjahr. „Die Jedermann-Klasse ist schon ausverkauft, es gibt eine Warteliste“, sagt Manthey. In den anderen Klassen, bei der olympischen und der Mitteldistanz, gibt es noch freie Plätze. Eine Obergrenze ergibt sich für die Veranstalter aus der Zahl der verfügbaren Rettungskräfte und sonstigen Helfer. „Fast 400 Freiwillige sind im Einsatz“, sagt Manthey.

Die wesentlichen Verkehrseinschränkungen:

■Sportzentrum: Die Straße am Dämeritzsee wird ab Freitagabend gesperrt. Es gilt Parkverbot für den Samstag und Sonntag, auch für die Hafenstraße. Der Eingang ins Sportzentrum erfolgt ausschließlich über die Hessenwinkler Straße.

■Friedrichstraße: Die Friedrichstraße wird am Samstag zum City Lauf von 15 bis 17 Uhr durch Läufer frequentiert. Die Ampel Seestraße wird abgestellt, Polizei und Helfer werden dort stehen und den Läufern Vorrang geben. Sonntag wird die Friedrichstraße einseitig in Richtung Neu Zittau gesperrt. Es gilt Parkverbot. Der aus Berlin kommende Verkehr wird über die Bahnhof- und Breitscheidstraße umgeleitet. Aus Richtung Neu Zittau ist am großen Kreisverkehr von 10 bis 16 Uhr mit längeren Wartezeiten zu rechnen.

■Gerhart-Hauptmann-Straße/Hohenbinder Weg: am Sonntag ab 6 bis 19 Uhr Parkverbot. Dort kommen von 10 bis 17 Uhr viele Radfahrer mit hohem Tempo vorbei. Anders als 2017 werden die Läufer in diesem Bereich nicht auf der Straße laufen.

■Außerhalb von Erkner: Auf der gesamten Strecke, die über Hohenbinde, Freienbrink, Spreeau nach Mönchwinkel und von dort über die Spreebrücke, Kirchhofen, Hartmannsdorf zur A 10-Brücke und über Jägerbude zurück nach Erkner führt, gilt Tempo 30, Überholverbot und die Bitte um Rücksichtnahme. Die An- und Abreise nach Jägerbude, wo eine Hundepension und ein Campingplatz sind, ist am Sonntag von 10 bis 14 und 15 bis 17 Uhr nicht möglich.

Alle Details: www.erkner-triathlon.de