Kreativ bis in die Spitzen

Josefin Roggenbuck

Eisenhüttenstadt (MOZ) Handwerks-Berufe vereinen klassische Fertigkeiten mit moderner Technik. Wir zeigen, was junge Leute im Handwerk werden können, und stellen Betriebe vor, die ausbilden. Heute: Friseur der Handwerkliche Dienstleistungsgenossenschaft e.G. Eisenhüttenstadt

„Ja ich will“, hat Ellen Kästner gesagt, als Marty Schneider sie fragte. Er hielt jedoch nicht um ihre Hand an, sondern wollte sie als Ausbilderin gewinnen. Das war vor zwei Jahren im Sommer. Einen Tag später gab Schneider seine Bewerbung im Eisenhüttenstädter Friseursalon der Handwerklichen Dienstleistungsgesnossenschaft ab. Nach wenigen Stunden hatte der heute 22-Jährige die Ausbildungsstelle sicher. „Ich wollte schon in der zehnten Klasse Friseur werden“, erzählt er. Doch seine Mama habe ihm erst mal zum Abitur geraten, danach begann er ein Jura-Studium. „Das Studium war aber nicht das Richtige für mich“, sagt er weiter. Mit seiner damaligen Friseurin und heutigen Ausbilderin Kästner habe er darüber geredet. Schließlich sei er schon immer Kunde in seinem jetzigen Ausbildungssalon gewesen, hat sich von Kästner die Haare schneiden oder bunte Strähnen färben lassen. „Was Kreatives passt zu dir“, hat sie Schneider geraten, ihm Mut zugesprochen.

Während er darüber spricht, kehrt Schneider im Salon die Haare zusammen. Das sei aber nicht seine Hauptbeschäftigung, erzählt er. Schon von Anfang an durfte er viel machen. „Ellen“, wie er seine Ausbilderin nennt, „hat in der ersten Woche zu mir gesagt, nächste Woche bringst du ein Modell mit und dann schneiden wir.“

Geübt wird auch in der Schule viel. Die Ausbildung unterteilt sich in eine Praxisphase im Betrieb und eine Theoriephase mit praktischen Übungseinheiten. Hinzu kommen noch überbetriebliche Lehrveranstaltungen, die die Handwerkskammer Ostbrandenburg in Frankfurt (Oder) organisiert. Dort wird gelehrt, was in den Salons nicht machbar ist, aber trotzdem beherrscht werden muss. Trends beispielsweise kommen auf dem Land meist später an, der Friseur muss sie aber schon umsetzen können, bevor der erste Kunde diesen Wunsch hat, erklärt Schneider.

Zur Zeit liege farbtechnisch „bayalage“ im Trend. Dabei werden die Haare vom Ansatz hin zu den Spitzen so gefärbt, dass sie immer heller werden. Bei den Schnitten, so Schneider, sind aufregende, fransige Kurzhaarschnitte angesagt.

So angesagt wie bayalage und Kurzhaarschnitte ist der Friseurberuf hingegen nicht. Auszubildende zu finden sei ein schwieriges Thema, sagt Kästner. Es herrsche auch im Friseurhandwerk der typische Fachkräftemangel. Dabei sei der Verdienst gar nicht so gering, wie immer behauptet wird. Durch den Mindestlohn und Umsatzbeteiligungen, die viele Salons anbieten, habe sich einiges gewandelt. „Klar wird man als Friseur nicht reich“, wirft Schneider ein. Das sei ihm von vornherein klar gewesen. Doch der Wert des Handwerks kann nur steigen, gibt Kästner zu bedenken. Schließlich gebe es immer weniger Friseure, im Alltag werden sie aber gebraucht. „Es ist ein absolut geiler Beruf“, so Schneider. Jeden Tag haben sie mit Menschen zu tun, die ihnen auch Probleme anvertrauen. Sind Psychologen. Kreativität und Ideenreichtum bestimmen das Geschäft.

Doch beim Friseur will es der 22-Jährige nicht belassen. Sein großer Traum spielt in Berlin, Paris und New York – Schneider möchte als Make-up Artist auf den Fashionweeks dieser Welt arbeiten. Da sei eine Ausbildung als Friseur viel wert. Dennoch müsste er sich zusätzlich zum Make-up Artist aus- und weiterbilden lassen. Um die 16 000 Euro würde das kosten. Bis diese Summe zusammengespart ist, heißt es für Schneider erst mal lernen. Im kommenden Jahr steht die Abschlussprüfung an. Dann muss er seine klassische Friseurkunst unter Beweis stellen, also eine Wasserwelle legen oder einen Herren-Facon schneiden. Aber auch auf aktuelle Trends vorbereitet sein. Wer weiß, ob bayalage dann noch angesagt ist. Über Prüfungstrends entscheidet der Zentralverband der Friseurinnung.