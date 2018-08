Oberhaveler Unternehmen zeigen Investitionsfreude

Tilman Trebs

Mildenberg (MOZ) In den Ziegeleipark Mildenberg hatte die IHK Oberhavel am Donnerstagabend Unternehmer und Politiker aus dem Landkreis eingeladen. Ein passender Ort, wie der Präsident der Potsdamer Industrie- und Handelskammer (IHK), Peter Heydenbluth, befand. Schließlich sei das Industriemuseum die Wiege des wirtschaftlichen Erfolgs in Oberhavel. Einst hätten an dem Standort 6 000 Menschen in den 57 Ringöfen 625 Millionen Ziegelsteine pro Jahr produziert. Doch Mildenberg ist eben nicht nur Symbol für den wirtschaftlichen Aufschwung der Region, sondern auch für dessen zwischenzeitlichen Niedergang. Darauf wies Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) in seinem Grußwort hin. „Die Ziegelei zeigt, dass ein großer Betrieb auch zu einem Museum werden kann, wenn Dinge nicht erkannt werden und entsprechend gehandelt wird.“ Er appellierte an die Unternehmer, innovativ zu bleiben.

In Krisenstimmung ist die hiesige Wirtschaft trotz der aktuellen internationalen Unruhe aber nicht. Heydenbluth verwies auf die Leistungsstärke der hier ansässigen Firmen: „Gemeinsam haben sie in den vergangenen acht Jahren zu einem Beschäftigtenwachstum von 15,8 Prozent beigetragen, welches nicht nur deutlich über dem Brandenburger Durchschnitt, sondern auch über dem gesamtdeutschen Schnitt liegt.“ Nach Angaben von Landrat Ludger Weskamp (SPD) gebe es zurzeit 82 000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze im Kreis. Gemessen an der Einwohnerzahl, die Ende 2017 bei etwa 210 000 lag, sei das ein guter Wert.

Heydenbluth hob die Innovationsfreude der Unternehmen hervor. So wolle die Logistikgruppe Rhenus rund 25 Millionen in ihren Veltener Standort investieren und 150 neue Arbeitsplätze schaffen. Auch Rewe plant eine Erweiterung seines Logistikzentrums in Oranienburg. Auch im Nordkreis und in Hennigsdorf gebe es diverse Unternehmenserweiterungen. Der IHK-Präsident forderte deshalb, bei der Wirtschaftsförderung nicht nur Neuansiedlungen, sondern auch die bestehenden Firmen im Blick zu behalten. Als problematisch bezeichnete Heydenbluth den Mangel an Erweiterungsflächen. „Wir wissen, dass gerade die kurzfristig verfügbaren Flächen nicht ausreichen. Und diese benötigen wir mehr denn je, das hat auch die IHK-Gewerbeflächenstudie für den Landkreis im letzten Jahr eindeutig gezeigt. Schon heute sind in Hennigsdorf bereits alle Flächen reserviert und verkauft, die in unserem Gutachten als freie Flächen ausgewiesen waren. Auch zukünftig wird uns der Wachstumsschmerz der Hauptstadt eine konstant hohe Nachfrage bescheren.“

Heydenbluth lobte zudem, dass es beim für die Wirtschaft wichtigen Ausbau der B 96 endlich vorangehe. Landrat Weskamp zeigte sich verhalten optimistisch. Ihm sei zwar mitgeteilt worden, dass das Planfeststellungsverfahren für den Ausbau bei Löwenberg abgeschlossen und wohl schon im kommenden Jahr der erste Spatenstich erfolge. Er glaube dies aber erst, wenn er wirklich vollzogen wurde, sagte er.

Unzufrieden zeigte sich Weskamp mit der bisherigen Bilanz beim Breitbandausbau im Kreis. Er sei aber glücklich, dass die neue Förderrichtlinie des Bundes den Kreis nicht mehr zwinge, in die veraltete Vectoringtechnik zu investieren, sondern in deutlich schnellere Glasfasernetze. „Bis zum flächendeckenden Glasfaserausbau ist es aber noch ein langer Weg.“ An die Landes- und Bundespolitiker appellierte Weskamp, entsprechende Investitionsprogramme auf den Weg zu bringen.

Beim Empfang wurden die Mittelbrandenburgische Sparkasse, das Granseer Unternehmen Ätztec und die Hennigsdorfer Firma in.vent mit Urkunden für erfolgreiches Wirtschaften im Landkreis ausgezeichnet.