Betrügereien nehmen zu

Margrit Meier

Hoppegarten bei Berlin (MOZ) Jährlich lädt die Polizeiinspektion MOL die Sicherheitspartner aus Hönow, Birkenstein und Vogelsdorf ein, um sich auszutauschen, Hinweise zu geben, worauf man achten sollte und wie sich u. a. die Kriminalität entwickelt hat.

120 000 Euro hat vor Kurzem ein Bürger aus der Region bezahlt, um unbedingt an seinen versprochenen Gewinn zu kommen. Eine ältere Dame wurde in dieser Woche Opfer von vermeintlichen Handwerkern, die ein Abflussrohr für sage und schreibe 1000 Euro von seiner Verstopfung befreiten. Sie hatte die „Handwerker“ noch von 4000 Euro herunter gehandelt. Eine Schlüsseldienstfirma hat ein Rentnerpaar um fast 1000 Euro erleichtert. Die Reparatur hätte nur ein Zehntel gekostet. Es wird von Handwerkern berichtet, die von sich aus auf einmal auf dem Grundstück auftauchen und für wenige Hundert Euro ein Dach reparieren. Geht es ans Bezahlen, sollen mehrere Tausend Euro fließen.

Immer wieder werden vor allem Ältere angerufen, denen suggeriert wird, dass ein Verwandter in finanzieller Not stecke. Dies nennt sich Enkeltrick. Und oft sei eine Bank namens Western Union darin verstrickt. Es sind miese Betrüger, die nur eines wollen: Das hart verdiente Geld der Bürger. Ist es gezahlt, ist es auch schon weg. „Die Täter sind Profis und die Opfer nicht zufällig, sonder vorher ausspioniert, ob sie allein leben, wohlhabend sind ...“, berichtete Michael Snelinski, Erster Hauptkommissar und Leiter des Führungs- und Revierdienstes.

An mafiöse Verhältnisse in Italien erinnert ein Fall, den Mario Brenn erzählte, der den Sicherheitspartnern aus Birkenstein vorsteht. Für 600 Euro sollte ein Hauseigentümer eine Plakette erwerben und dann monatlich 120 Euro zahlen, um sich vor einem Einbruch zu schützen. „Das ist Schutzgelderpressung“, sagte Michael Snelinski.

Gemeinsam mit seinen Kollegen vor Ort hatte er die Sicherheitspartner eingeladen, um ihnen die Kriminaltätsstatistik ihrer Orte vorzustellen, über Probleme zu sprechen, Hinweise zu geben und zu erhalten. Darauf, worauf die Sicherheitspartner bei ihren Gängen durch ihre Wohngebiete achten sollen. Vor allem die oben genannten Fälle sind derzeit massiv und ein wichtiges Thema für Gespräche über den Gartenzaun.

Rund 30 Sicherheitspartner waren gekommen. Sicherheitspartner, das sind Männer und Frauen, die freiwillig zu verschiedenen Tageszeiten im Wohngebiet unterwegs sind und auf Auffälligkeiten achten. Etwa das fremde Auto, das immer wieder seine Runden dreht. Es können darin Besucher sitzen, die nicht genau wissen, wo die Verwandten wohnen. Es können aber auch Betrüger sein, die ihr nächstes Opfer ausspionieren. Sicherheitspartner suchen das Gespräch, klären auf, kennen ihre Nachbarn. Ihnen fällt auch auf, wenn die Oma von nebenan seit Tagen ihr Fenster offen stehen hat oder das Postfach überquillt.

Dass sie dringend gebraucht werden, machte Snelinski deutlich, der ihnen für ihre ehrenamtliche Arbeit dankte. Einer, der jetzt dazu gehört und beim Treffen seine Ernennungsurkunde erhielt, ist Andreas Wehser. Der 33-jährige Berufssoldat wird in Vogelsdorf die Gruppe der Sicherheitspartner unterstützen, die nun 16 Mann stark ist.

Nachdem Polizeiobermeisterin Dorit Brunner die Statistik vorgetragen hatte – 30 Prozent aller Einsätze in Märkisch-Oderland werden im Neuenhagener Revier gefahren –, stellten die Sicherheitspartner Fragen. Warum niemand in der Polizeiinspektion (PI) in Strausberg ans Telefon ginge, wenn man anrufe. Es gebe Probleme mit der Telefonanlage, sagte Snelinski. Die sende ein Freizeichen, auch wenn der Kollege spreche. Weiter klingeln lassen, war sein Rat. Die Reaktionszeit der Polizei vom Anruf bis zum Einsatzort betrage im Durchschnitt 26 Minuten. Das sei eigentlich nicht gut, schätzte Snelinski selbstkritisch ein. Ja, es gebe Nachwuchssorgen und die Versäumnisse der vergangenen Jahre könne man nicht so schnell aufholen, reagierte er auf eine weitere Anfrage. In der PI MOL gebe es eine extra Ansprechpartnerin – Martina Lau –, die alle Fragen rund um den Berufseinstieg bei der Polizei beantworte. Snelinski machte wenig Hoffnung, dass es in absehbarer Zeit mehr Revierpolizisten in der Region geben wird.

Aggressives Verhalten gegenüber Polizisten war ein Thema, das die Sicherheitspartner ebenfalls ansprachen. Sie bekamen bestätigt, dass es zunehme.