Kinder und Präsident im Kameralicht

Am Straßenrand: Frank-Walter Steinmeier nimmt sich etwas Zeit für Sigrid Krüger, Erika Maronde und Barbara Sy (v. l.) aus Tantow. © Foto: Eva-Martina Weyer

Eva-Martina Weyer

Tantow (MOZ) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender haben am Freitag die Uckermark besucht. Ihre erste Station war Tantow und die Kita Abenteuerland. Steinmeier informierte sich, wie Menschen auf dem Lande an der deutsch-polnischen Grenze leben.

Der Medienauflauf in der schmalen Schulstraße vor dem Kindergarten war enorm. Für Polizisten herrschte höchste Sicherheitsstufe. Die schwarzen Limousinen aus Berlin fuhren vor. Sigrid Krüger lebt seit 1936 in Tantow. Sie und ihre Freundinnen Erika Maronde und Barbara Sy hatten Respekt, aber keine Angst vor dem Bundespräsidenten. „Er ist ja doch ein angenehmer Mensch“, befanden sie und klatschten zur Begrüßung, als er aus dem Auto stieg. Frank-Walter Steinmeier freute sich und gab jeder Frau die Hand. „Wie lebt es sich in Tantow?“

Draußen am Straßenrand stand auch Tantows ehrenamtlicher Bürgermeister Andreas Meincke. Polizisten verwehrten ihm den Zutritt aufs Kita-Gelände, weil er keine Zulassung hatte. „Ich stehe nicht auf der Gästeliste“, beklagte er. Hier schwangen für Eingeweihte die Querelen zwischen Meincke und dem Gartzer Amtsdirektor mit und wurde auf einmal ganz kleine Politik gemacht. Amtsdirektor Frank Gotzmann sagte dazu: „Wir haben heute die halbe Gemeindevertretung von Tantow hier und in der kleinen Kita nur begrenzt Platz.“

Ortsvorsteherin Silke Natter war von diesem Nebenschauplatz des so „wichtigen Präsidentenbesuches“ unangenehm berührt. Sie ist Ortsvorsteherin von Tantow und sagte: „Herr Meincke hätte heute gerne meinen Part übernehmen können.“ Silke Natter, den neun Pädagoginnen im Kindergarten und den Eltern war es wichtig, mit Frank-Walter Steinmeier ins Gespräch zu kommen. Andreas Lau, dessen Tochter diese Kita besucht, machte klar: „Man darf diese Region nicht vergessen. Wir sind weit weg von Berlin. Unsere Hauptstadt heißt Stettin. Wir leben gern hier und möchten, dass unsere Kinder gut aufwachsen und in ihrer Heimat bleiben.“

Frank-Walter Steinmeier nahm sich besonders viel Zeit für das Gespräch mit den Eltern. Er erfuhr von dem selbstverständlichen Aufwachsen deutscher und polnischer Kinder in dieser Kita. Der Zuzug junger polnischer Familien hat das Überleben des Tantower Kindergartens ermöglicht, der zur Volkssolidarität gehört. Er musste seine Kapazität deutlich erhöhen. 31 deutsche und 29 polnische Kinder lernen und spielen dort gemeinsam und schließen Freundschaften. Polnische Eltern bringen sich ins Dorfleben ein, sind in der Feuer-­wehr und im Gemeinderat. Mit Staunen vernahm der Bundespräsident, dass sich die Kita wegen des Fachkräftemangels drei Quereinsteiger selbst praxisnah ausgebildet hat. Er hörte auch, dass die polnische Erzieherin Anna Pawlowska zwar eine vorzügliche Ausbildung und viel Erfahrung hat, ihr aber immer noch die berufliche Anerkennung aus dem Bildungsministerium fehlt.

Dann mahnte der Terminwächter aus der Staatskanzlei zum Aufbruch. Der Feuerwehrbesuch, Prenzlau und Templin standen noch auf dem Programm. Bevor Steinmeier sich wieder in die schwarze Limousine setzte, schrieb er ins Gästebuch der Kita: „Es ist eine Freude, wie uns die Kinder grenzüberschreitende Nachbarschaft und Freundschaft vorleben.“

Als sich die Aufregung in der Kita gelegt hatte, fasste Jana Jenek als junge Mutti für sich zusammen: „Der Bundespräsident hat die richtigen Fragen gestellt. Mir war wichtig, dass er sich über uns informiert.“