Stadt prüft Kosten für Ampel

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Sie bleibt ein Aufreger – die Baustelle an der Ortsdurchfahrt der B 158 (Berliner Straße). Vor allem Anwohner üben sowohl in den sozialen Netzwerken wie Facebook, in Leserbriefen als auch am MOZ-Lesertelefon immer wieder Kritik. Vor allem daran, dass nach wie vor kein Schild den Anwohnern die Durchfahrt gewährleistet. Zudem fordern Anlieger verstärkte Kontrollen vom Ordnungsamt, um vor allem Tanktouristen, die das Durchfahrtverbotsschild an der Baustelle frech ignorieren, ins Visier zu nehmen.

Allerdings ist dafür das Ordnungsamt nicht zuständig. Das teilt auf Nachfrage dieser Zeitung Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) mit. Die Rechtslage sei eindeutig. Danach dürften die Mitarbeiter des Fachbereiches Sicherheit und Ordnung der Stadtverwaltung nur den ruhenden Verkehr kontrollieren, also die so genannten „Falschparker“. Für die anderen Kontrollen seien der Landkreis (Geschwindigkeitsüberwachung) und die Polizei zuständig, erklärt Ralf Lehmann. „Gemeinsame Kontrollen von Polizei und Mitarbeitern der Stadtverwaltung gibt es nur für die uns obliegenden Ordnungsangelegenheiten. Dazu zählen allgemeine Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Fundsachen, Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Obdachlosenangelegenheiten und andere Ordnungsaufgaben“, so der Bürgermeister.

Die Stadtverwaltung sei aber weiterhin bemüht, die im früheren Planungsprozess in Betracht gezogene Variante der Durchfahrt zwischen 17 und 7 Uhr für Anlieger zu ermöglichen. „Hierzu laufen gegenwärtig noch Abstimmungen zu den dabei entstehenden Kosten für die notwendige Baustellenampelregelung“, teilt Ralf Lehmann weiter mit. Nach Vorlage entsprechender Ergebnisse wolle er die Öffentlichkeit informieren.

In der Anwohnerversammlung zum Thema Ausbau der Ortsdurchfahrt der B 158 (Berliner Straße) am 30. Januar in der Konzerthalle Bad Freienwalde war seitens des Landesbetriebs Straßenwesen Brandenburg die Möglichkeit in Aussicht gestellt worden, dass Anlieger die Baustelle passieren dürften, und zwar außerhalb der Bauzeit zwischen 17 und 7 Uhr.