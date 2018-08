Bunte Show im tropischen Zirkuszelt

Eva-Maria Lubisch

Golzow Auf dem Schulhof der Grundschule „Kinder von Golzow“ wurde es am Donnerstagnachmittag ziemlich eng. In einer langen Warteschlange reihten sich die Besucher für das lang ersehnte Zirkusspektakel ein. Das große gelb-rot- leuchtende Zirkuszelt der Bertolinis, geführt von Direktor Benjamin Hein, erwartete seine Gäste zur Aufführung vom Projekt mit allen Golzower Grundschülern. „Die Zusammenarbeit mit den Lehrern und Betreuern war einfach großartig“, lobte der Zirkuschef. Nach dem Motto „Es muss von Herzen kommen was auf Herzen wirken soll“ begann die Show. Die 127 aufgeregten Schüler marschierten mit ihren Lehrern und Erziehern unter großem Beifall von Eltern, Großeltern, Verwandten und Freunden ins magische Zelt. Maja und Hugo moderierten souverän durch die Veranstaltung. Eine mitreißende Ziegen-Akrobatic, untermalt mit Melodien aus den goldenen Zwanzigern, erhielt tosenden Beifall. „Clown Pompom“ sorgte mit seinen Nachwuchsclowns immer wieder für lustige und spaßige Einlagen und holte sich immer wieder mal jemanden aus dem Publikum mit dazu. Die Magier versetzten mit Zylinder im Glitzerkostüm, Zauberstock und vielen Tricks aus der Zauberkiste das Publikum in Erstaunen. Einen wackligen und lustigen Seiltanz mit Reifen- und Spagateinlage, nach flotter Tanzmusik, präsentierten die hübschen gelenkigen Matrosenmädchen den mitfiebernden Gästen. Die Abc-Schützen zeigten einen tollen Tüchertanz mit Schneeeinlage, Orientalische Tänzerinnen versprühten märchenhaftes Flair, mutige Fakire ein Programm mit Feuer, Glasscherben und Nagelbrett, Jongleure eine spektakuläre Show mit LED - Keulen und Leuchten. Das Zirkuszelt bebte unter dem orkanstarken Applaus. Ein unvergesslicher Nachmittag ging viel zu schnell vorbei - trotz Hitze und Schweiß.