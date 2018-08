Merkel enttäuscht Georgiens Europa-Hoffnungen

Ellen Hasenkamp

Tiflis/Eriwan (MOZ) Auf politisch vermintem Gelände bewegt sich Kanzlerin Angela Merkel bei ihrer Reise durch den Kaukasus. Ihre Schritte werden von Moskau und Ankara sehr genau verfolgt.

Unten im Tal wachsen üppige Walnuss- und Feigenbäume. Oben auf dem Hügel steht Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und schaut durch ein großes Fernglas. Es ist auf das Kasernengelände russischer Soldaten gerichtet, die hier in Odzisi die Kontaktlinie zwischen Georgien und dem abtrünnigen Gebiet Südossetien bewachen. „Borderization“ („Vergrenzung“) nennen die Mitarbeiter der EU-Beobachtermission das Vorgehen: Ein neuer Zaun hier, ein Schlagbaum dort und jede Menge bürokratische Schwierigkeiten beim Übergang über das, was für die Russen eine Staatsgrenze, für Georgien, die EU und Merkel vor allem aber eines ist: ein von Moskau bewusst platziertes Hindernis auf Georgiens Weg in den Westen. Dieses Problem ist das alles dominierende Thema bei den Gesprächen der Kanzlerin mit Regierung, Opposition und auch Studenten während ihres Besuchs in Georgien.

Am Morgen war Merkel zu Gast in der Iwane-Dschawachischwili-Universität. Die Studenten mit ihren flammenden Appellen für die Aufnahme ihres kleinen Landes in EU und Nato musste die Kanzlerin enttäuschen. „Ich sehe den schnellen Beitritt Georgiens zur Nato nicht“, sagte Merkel.

Den Grund nahm sie dann eine kurvige Autofahrt später an ebenjenem Hang von Odzisi in Augenschein: Der Konflikt um die abtrünnigen Gebiete Südossetien und Abchasien, der sich 2008 zu einem veritablen Krieg auswuchs. Seit Ende der Kampfhandlungen ist die EU-Mission vor Ort. Sie soll beobachten und deeskalieren; sie hilft aber auch, wenn eine Kuh zwischen der großen Politik verloren geht.

Scharf geschossen wurde schon länger nicht, wirklich voran geht es bei der Konfliktlösung aber auch nicht. Genau das sei die russische Strategie, heißt es in der deutschen Delegation: Keinen Frieden zulassen, um eine Krise jederzeit eskalieren lassen zu können. Zu besichtigen ist das auch anderswo an der Bruchkante zwischen West und Ost; auf der Krim, in der Ostukraine, in Transnistrien.

Auch ein EU-Beitritt Georgiens liegt noch fern, selbst wenn Podien und Säle während Merkels Besuch üppig mit dem blau-gelben Europabanner geschmückt sind. „Wir dürfen auch von der europäischen Seite her nicht zu viel zu schnell versprechen“, mahnt die Kanzlerin.

Während also Russland Merkels Auftritte in Georgien mit einem wachsamen Auge begleitet haben wird, dürfte sich vor allem die Türkei für ihre Weiterreise nach Armenien interessiert haben. Denn gleich ihre erste Station war das Völkermord-Denkmal für die bis zu 1,5 Millionen Menschen, die durch die Gräuel des osmanischen Reiches vor hundert Jahren umkamen. Der Bundestag sprach vor zwei Jahren von Völkermord – und löste eine diplomatische Krise zwischen Berlin und Ankara aus.

Nun steht die Kanzlerin in der glühenden Mittagssonne an der Gedenkstätte hoch über der Hauptstadt. Und sie beschränkt sich nicht auf die übliche Kranzablage, sondern pflanzt eine Tanne. Der damalige Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) verzichtete vor zwei Jahren auf diese Geste, die Kanzlerin aber schaufelt – und gießt.

Vor der Presse spricht Merkel später zunächst allgemein von „Gedenkstätte“ und „Gräueltaten“. Auf Nachfrage aber schließt sie sich erstmals ausdrücklich der Haltung des Parlaments an: Sie habe heute der Opfer gedacht, sagt Merkel in Eriwan, „in dem Geiste, in dem auch die Resolution des Bundestags 2016“ verabschiedet worden sei. Das sei eine politische Einordnung, keine juristische, schiebt sie nach. Geschickt hat sie so Farbe bekannt, ohne einen neuen Eklat mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu riskieren. Der kommt Ende September nach Berlin.