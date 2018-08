Der Harte und der Zarte

Stefan Klug

(MOZ) Luke Steiner ist das Herz der GSG 10. Der Elitepolizist beendet Geiselnahmen auch mal im Alleingang, ohne Rücksicht auf Verluste. Das passt den Vorgesetzten wenig und so findet sich Steiner als verkleideter Wachsoldat des Bundespräsidenten wieder. An seiner Seite Theo, Sohn eines hochdekorierten Ex-GSG-Mannes, der so gar nicht die Erwartungen Papas zu erfüllen vermag. Aber ein Typ mit fotografischem Gedächtnis und großen Analysefähigkeiten. So unterschiedlich beide sind, so großartig ergänzen sie sich auch. Und das ist notwendig. Denn vor ihren Augen wird die Tochter des moldawischen Präsidenten gekidnappt. Für Steiner die Chance, in die Reihen der GSG zurückzukehren und für Theo die Möglichkeit, überhaupt dahin zu gelangen.

Das Duo Schweiger/Schweighöfer hat wieder zugeschlagen und aus dem bekannten Komödienbaukasten einen neuen Film zusammengebastelt. Der macht sich über vieles lustig, was hierzulande hohes Ansehen genießt und nimmt sich selbst eher weniger ernst. Das haben offensichtlich viele missverstanden, denn „Hotdog“ erlebte einen wahren Shitstorm. Sicherlich ist der Streifen kein Arthouse-Film, sondern leichte Unterhaltung. Und als diese sollte man ihn auch nehmen. Den Machern ist hier durchaus ein Stück gelungen, wie wir es aus Hollywood immer mal wieder erleben. Schweiger und Schweighöfer spielen sich gegenseitig die Bälle zu, es gibt offenen und versteckte Anspielungen zu Hauf und letzten Endes kommt auch die Action nicht zu kurz. Entsprechend kurzweilig ist das Ergebnis, das man völlig gefahrlos und entspannt auch genießen kann.

Genre: Komödie; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 105 Minuten; Verleih: WHV; Regie: Torsten Künstler; Til Schweiger, Matthias Schweighöfer, Anne Schäfer; D 2018