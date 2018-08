Eiche zum Paddeln

Frankfurt (Oder) (MOZ) Könnten wir mit einer Zeitmaschine in die Steinzeit reisen, würden wir einiges wiedererkennen: Unsere Vorfahren hier in der Gegend wohnen in Häusern, sie tragen Kleidung und Schuhe und essen ähnliche Sachen wie wir heute – gebratenes Fleisch von Rindern und Schweinen, Brot, Äpfel und eine Art Müsli. Aber das Leben ist sehr viel mühsamer! Das merkt man gleich, wenn man sich das Boot aus der Steinzeit anguckt, das seit Kurzem im Neuen Museum Berlin ausgestellt ist.

Gefunden wurde esin Linum (das liegt im Nordwesten von Brandenburg) – es ist 5000 Jahre alt. Das Boot ist ein Einbaum, der so heißt, weil er aus einem einzigen Stamm besteht. Dazu fällt man einen großen Baum, halbiert ihn und höhlt ihn aus. Heute würde man dafür eine Motorsäge benutzen und Sicherheitsschuhe und einen Helm mit Visier tragen.

Unsere Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-(und noch viele Male Ur-)Großeltern hatten dagegen nur: angespitzte Steine. Ihr Werkzeug ist gleich neben dem Einbaum ausgestellt undes ist kaum zu glauben, dass man damit überhaupt etwas bauen kann! Sie verschnürten Feuersteine mit etwas Lederschnur und einem Stück Holz als Griff zu einer Axt; übriggeblieben ist davon nur der Stein, der Rest zerfällt über so eine lange Zeit. Metall war noch nicht entdeckt, es gab also keine Schrauben oder Nägel.

Der Linumer Einbaum ist richtig groß, ungefähr sechs Menschen haben Platz. Gefunden wurde er vor fast 150 Jahren von Torfstechern. Vielleicht fragst du dich, warum es ausgerechnet das Boot aus Eiche noch gibt, wenn der Griff der Axt längst wieder zu Erde geworden ist? Das liegt am Ort – der Einbaum war die ganze Zeit im Moor. Das ist ein perfektes Versteck, erzählt Anne Sklebitz, die sich im Museum um die Vor- und Frühgeschichte kümmert. „Das Moor hält Sauerstoff weg und die Feuchtigkeit im Holz“, sagt sie.Alle Einbäume, die bisher gefunden wurden, stammen aus Mooren und Seen. Sobald so ein Boot an die Luft geholt wird, fängt es an, zu zerfallen – wenn man nichts dagegen tut. Daran sind hauptsächlich Bakterien schuld. Der Linumer Einbaum wurde deswegen aufwendig konserviert (das bedeutet: durch spezielle Behandlung haltbar machen); mit einer Art Festiger, der ganz, ganz vorsichtig ins Holz gefüllt wird. Oft werden solche Funde noch lange nach ihrer Entdeckung im See gelassen, weil sie dort am besten geschützt sind. Das Boot aus Linum ist etwas ganz Besonderes, weil es so alt und so gut erhalten ist, sagt Anne Sklebitz.

Wahrscheinlich sind die Steinzeit-Menschen darin über den See gepaddelt, um Fische zu fangen. Ausprobieren darf man das älteste Boot Brandenburgs leider nicht, es gibt aber in einigen Freilicht-Museen Nachbauten, mit denen man aufs Wasser darf.

Neues Museum, Bodestraße 1-3, Berlin-Mitte, www.smb.museum; es gibt einen Extra-Audioguide für Kinder